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≡ "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51120
"Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
Отправлено: 11.02.25 - 13:28
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В помощь полицейским добровольно вызвался журналист телеканала «Qostanay» Рахат СЕЙТКАН. Он включил на телефоне диктофон. Полицейские подсказали, что оплачивать лучше через банковский терминал. Желательно взять чек. «Но сам не проси, потому что это слишком подозрительно» - добавляют полицейские.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43461
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 13:28
#1
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Полиции что, нечем заняться что ли?
Уже не с кого штрафы брать, проверяют простой народ и что у них там в пакетах?
Вообще озверели что ли..
Если так не хотят чтоб люди пили, пусть закрывают фабрики или заводы по производству алкоголя, там что, духу и ни сил не хватит?
А тут целым автобусом кидаются на проходящих..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17587
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 14:03
#2
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незнаю какоето странное чувство после прочитанного появилось
чувство какой то незаконности всего этого действа
и самоуправства что ли
прокуратура я думаю должна дать свою оценку происходящему

может ли харяк полиционеров, журналистов, владельцев других магазинов (!!) ездить такими рейдами и кошмарить продавцов? что это такое вообще? каким НПА это согласуется? по какому праву журналист выступает в роли подставного лица для проведения контрольной закупки? как отреагирует на это совет журналистов РК? или медиа правовые центры? совет по этике журналиста где?
может завтра журналисты начнут еще наркоту закупать у барыг по наводке полиции?
или в экстремистские сообщества внедрятся?

Цитата:
На входе в отдел со спиртным действительно красуется вывеска «Бар». Но полицейские ей не верят, так как ни столиков, ни каких-то других отличий от магазина в «Ак-ниете» нет.

Источник:


а у ИП разве не должно быть уставного документа на то кем они являются? точкой реализации или точкой общепита? или любой магазин может себе вывеску наклеить что они ресторан и претензий к ним никаких?

а в целом практика такая есть у соседей
в россии лично так брал пиво после 9 вечера
пивной магазин
стоит один столик в углу
пиво тебе дают в открытом виде, хочешь тут пей хочешь домой аккуратно неси
претензий от полиции никаких
при этом шума и гама от покупателей больше чем от того , если бы просто магазин реализовывал пиво до 11 вечера
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16052
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 15:16
#3
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Европе пофиг. На любой азс. Любой напиток можно взять.
Китай на весь мир чехал и плевал. Он как всегда в своём стиле абибас и тд. Лишь бы самими было хорошо и нам лохам толкать отстойный автопром и алкоголь. Типа Джек деинлс.))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16052
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 15:17
#4
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Стоимостью в 2000 тенге. Ох молодцы китайцы. Нафиг все это мировое сообщество. С их правилами.)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7046
"Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
Отправлено: 11.02.25 - 15:28
#5
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Цитата:
Vit:
Нафиг все это мировое сообщество. С их правилами.)

В студенческие годы в 3 часа ночи самогон у бабок на Клубке брали, кто захочет, тот всегда найдет! Государство всё нас воспитывает, пить нельзя, курить тоже нельзя, жить то как?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7552
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 16:03
#6
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Цитата:
111:
нечем заняться что ли

Цитата:
abaika95:
какоето странное чувство


То же какой то НЕПРИЯТНЫЙ осадок: - вроде как и по делу, но МЕТОДЫ- чем то НЕХОРОШИМ и НЕЧИСТЫМ попахивает, да и коллеги-предприниматели тоже в НЕХОРОШЕЙ виде.
Бизнес у них одинаковый - что у них, что у "215" или у "Ак ниета", и не думаю что у них ВСЁ по Закону и они в отличие от этих- БЕЛЫЕ и ПУШИСТЫЕ.
В любом бизнесе- обо что то, да и испачкаешься.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7552
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 16:30
#7
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Цитата:
saba:
жить то как?


Ничего НЕ ПОДЕЛАЕШЬ, батенька, как сказал депутат Азат Перуашев и его подправил Токаев: - ШТРАФСТАН.
Вы же хотели как в Сингапуре, вот и живите как в Сингапуре - за МАЛЕЙШЕЕ отклонение от Закона - ШТРАФ. Там тоже- ШТРАФПУР.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7046
"Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
Отправлено: 11.02.25 - 17:04
#8
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Цитата:
ACROS:
же хотели как в Сингапуре, во

Никогда в жизни не хотел в Сингапур! Если только посмотреть как турист и то боюсь фантик от конфеты уровню!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10238
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 18:40
#9
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А как быть с онлайн торговлей алкоголем,ведь реализация алкогольной продукции должна осущевствлятся только в стационарной точке,но никак ни курьером к вам домой.
розничная реализация - продажа алкогольной продукции…осуществляемая в стационарных помещениях…, и на территориях ресторанов, баров и кафе, а также на пассажирских воздушных судах…в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, оснащенных ККМ(п.3 ст.1 закона;
оптовая реализация - отпуск алкогольной продукции со складских помещений по адресу, указанному в лицензии, без ограничения объемов (п.4 ст.1 закона).
Следовательно, если алкогольная продукция реализуется в других местах, на относящихся к стационарным (в т.ч. и через интернет), такая реализация является нарушением Закона №429 от 16.07.1999 г
Вот скриншоты с сайтов Солнечного,Астыкжана,Каспий Магазина.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10238
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 18:48
#10
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Цитата:
Vit:
Типа Джек деинлс.))

Я в Китае в магаз пришёл за чекушечкой кокосовой водки,а там пятилитровки на полке стоят 56% 7500тнг :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7410
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 19:03
#11
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Если напомнить,что при заклятых комуняк бормотуху и пиво продавали толстые тетки прямо с бочек с колесами прямо во дворе, люди замахивали двести грамм яблочного и запивали большой кружкой пива,все довольны и население и бюджет страны. Сегодняшние наротивы от полисменов больше похожи на исполнение особого заказа от владельцев супер/мега маркетов,где после 21-00 касса просто не отбивает крепкие напитки. А что вы скажете про 17-летнего курьера которому приставал известный артист. В бытность таксистом,регулярно вечером шли заявки на доставку спиртного. Я ночью не работал,хотя можно нехило заработать
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