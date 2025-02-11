Отправлено: - 14:03





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55065 На входе в отдел со спиртным действительно красуется вывеска «Бар». Но полицейские ей не верят, так как ни столиков, ни каких-то других отличий от магазина в «Ак-ниете» нет.Источник:

незнаю какоето странное чувство после прочитанного появилосьчувство какой то незаконности всего этого действаи самоуправства что липрокуратура я думаю должна дать свою оценку происходящемуможет ли харяк полиционеров, журналистов, владельцев других магазинов (!!) ездить такими рейдами и кошмарить продавцов? что это такое вообще? каким НПА это согласуется? по какому праву журналист выступает в роли подставного лица для проведения контрольной закупки? как отреагирует на это совет журналистов РК? или медиа правовые центры? совет по этике журналиста где?может завтра журналисты начнут еще наркоту закупать у барыг по наводке полиции?или в экстремистские сообщества внедрятся?Цитата:а у ИП разве не должно быть уставного документа на то кем они являются? точкой реализации или точкой общепита? или любой магазин может себе вывеску наклеить что они ресторан и претензий к ним никаких?а в целом практика такая есть у соседейв россии лично так брал пиво после 9 вечерапивной магазинстоит один столик в углупиво тебе дают в открытом виде, хочешь тут пей хочешь домой аккуратно несипретензий от полиции никакихпри этом шума и гама от покупателей больше чем от того , если бы просто магазин реализовывал пиво до 11 вечера