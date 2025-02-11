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≡ Избавиться от геморроя без боли за 20 минут? Метод лечения внедряют врачи в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51118
Избавиться от геморроя без боли за 20 минут? Метод лечения внедряют врачи в Костанае
Отправлено: 11.02.25 - 15:50
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Кандидат медицинских наук и ведущий московский хирург-проктолог Дмитрий КАРПЫШЕВ объединил несколько разных методов лечения геморроя и анальных трещин и разработал специальный алгоритм лечения. В Костанае он несколько дней проводил прием совместно с врачами из Life Clinic.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7552
Re: Избавиться от геморроя без боли за 20 минут? Метод лечения...
Отправлено: 11.02.25 - 15:50
#1
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Кто скажет: - кем и ГДЕ лучше работать- проктологом или гинекологом ?
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
442
Re: Избавиться от геморроя без боли за 20 минут? Метод лечения...
Отправлено: 11.02.25 - 17:25
#2
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Цитата:
ACROS:
кем и ГДЕ лучше работать- проктологом или гинекологом

Совмещать. Так прибыльнее
8-)
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