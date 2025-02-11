"Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
Отправлено: 11.02.25 - 13:28
В помощь полицейским добровольно вызвался журналист телеканала «Qostanay» Рахат СЕЙТКАН. Он включил на телефоне диктофон. Полицейские подсказали, что оплачивать лучше через банковский терминал. Желательно взять чек. «Но сам не проси, потому что это слишком подозрительно» - добавляют полицейские. Читать новость
Полиции что, нечем заняться что ли? Уже не с кого штрафы брать, проверяют простой народ и что у них там в пакетах? Вообще озверели что ли.. Если так не хотят чтоб люди пили, пусть закрывают фабрики или заводы по производству алкоголя, там что, духу и ни сил не хватит? А тут целым автобусом кидаются на проходящих..
незнаю какоето странное чувство после прочитанного появилось чувство какой то незаконности всего этого действа и самоуправства что ли прокуратура я думаю должна дать свою оценку происходящему
может ли харяк полиционеров, журналистов, владельцев других магазинов (!!) ездить такими рейдами и кошмарить продавцов? что это такое вообще? каким НПА это согласуется? по какому праву журналист выступает в роли подставного лица для проведения контрольной закупки? как отреагирует на это совет журналистов РК? или медиа правовые центры? совет по этике журналиста где? может завтра журналисты начнут еще наркоту закупать у барыг по наводке полиции? или в экстремистские сообщества внедрятся?
Цитата:
На входе в отдел со спиртным действительно красуется вывеска «Бар». Но полицейские ей не верят, так как ни столиков, ни каких-то других отличий от магазина в «Ак-ниете» нет.
а у ИП разве не должно быть уставного документа на то кем они являются? точкой реализации или точкой общепита? или любой магазин может себе вывеску наклеить что они ресторан и претензий к ним никаких?
а в целом практика такая есть у соседей в россии лично так брал пиво после 9 вечера пивной магазин стоит один столик в углу пиво тебе дают в открытом виде, хочешь тут пей хочешь домой аккуратно неси претензий от полиции никаких при этом шума и гама от покупателей больше чем от того , если бы просто магазин реализовывал пиво до 11 вечера
Европе пофиг. На любой азс. Любой напиток можно взять. Китай на весь мир чехал и плевал. Он как всегда в своём стиле абибас и тд. Лишь бы самими было хорошо и нам лохам толкать отстойный автопром и алкоголь. Типа Джек деинлс.))
То же какой то НЕПРИЯТНЫЙ осадок: - вроде как и по делу, но МЕТОДЫ- чем то НЕХОРОШИМ и НЕЧИСТЫМ попахивает, да и коллеги-предприниматели тоже в НЕХОРОШЕЙ виде. Бизнес у них одинаковый - что у них, что у "215" или у "Ак ниета", и не думаю что у них ВСЁ по Закону и они в отличие от этих- БЕЛЫЕ и ПУШИСТЫЕ. В любом бизнесе- обо что то, да и испачкаешься.
Ничего НЕ ПОДЕЛАЕШЬ, батенька, как сказал депутат Азат Перуашев и его подправил Токаев: - ШТРАФСТАН. Вы же хотели как в Сингапуре, вот и живите как в Сингапуре - за МАЛЕЙШЕЕ отклонение от Закона - ШТРАФ. Там тоже- ШТРАФПУР.
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