НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Агрегатор такси в Казахстане снижает комиссии: почувствуют ли разницу пассажиры и водители
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51118
Агрегатор такси в Казахстане снижает комиссии: почувствуют ли разницу пассажиры и водители
Отправлено: 11.02.25 - 16:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Яндекс Такси" объявил о снижении комиссий для водителей в тарифе "Эконом". Предполагается, что это поможет привлечь больше водителей в бюджетный сегмент, однако для пассажиров поездки значительно дешевле не станут.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7552
Агрегатор такси в Казахстане снижает комиссии: почувствуют ли разницу пассажиры и водители
Отправлено: 11.02.25 - 16:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///пассажиры этого особо не заметят.///

И зачем об этом писать: - это же ВУТРЕННЕЕ дело организации, их технические вопросы.

Самое главное: - это пассажир - для него должно быть- УДОБНО, ДЕШЁВО и БЫСТРО.
Если не ДЕШЁВО - ему какая разница есть комиссия или нет или ГСМ подорожало.
Всё равно в "час"пик - они ЛУПЯТ цены, невзирая на все эти комиссии и подорожания.

[Исправлено: ACROS, 11.02.2025 - 17:40]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS