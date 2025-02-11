Отправлено: - 16:34

Сабыр:

не нагревает котёл!

Цитата:У нас в селе газа нет, а у соседей есть - так вот- некоторые тамошние знакомые всё равно эти годы подтапливают дом углём.На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.