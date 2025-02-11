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≡ Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51118
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
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Более интенсивный запах потребители могут ощущать в связи с изменением направления поставки природного газа. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в Костанайском производственном филиале АО «QazaqGazAimaq».
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1627
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
#1
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Топили баню в субботу,и газ какой-то странный красный и не нагревает котёл! Не колорийный! Похоже разбавленный или как они там мутят.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7552
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:34
#2
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Цитата:
Сабыр:
не нагревает котёл!


У нас в селе газа нет, а у соседей есть - так вот- некоторые тамошние знакомые всё равно эти годы подтапливают дом углём.
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
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