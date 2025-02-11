Друзья, всем хорошего дня и прекрасного настроения, желаю мира, добра, радости и позитива!
Цитата:
maxsaf: А точно свою землю защищают? Если все долги сложить, то там своего уже и не осталось ничего
Вот вы сказочники даёте, что соскучились?
Редкоземельные минералы есть, на Мюнхенской конференции переговоры продолжатся. Кроме того, Кит Келлог на днях заявил, что Украина с начала войны, от США получила помощи на сумму 65,9 миллиарда долларов. А на форуме сказочники отмечали заоблачную сумму около 200 миллиардов.
Хех, помнится сказочники на форуме бегали с Орешником, вот теперь покажут всем врагам кузькину мать, берегитесь! Впоследствии который оказался подшаманенным советским комплексом средней дальности Пионер, по классификации НАТО SS - 20, которые тогда в конце 80 годов прошлого столетия могли сбивать Патриоты. Про Сармат отмечают, что нет должной электронно компонентной базы для серийного производства, не проведён весь комплекс испытаний и.т.
Kairat stayer: Про Сармат отмечают, что нет должной электронно компонентной базы для серийного производства, не проведён весь комплекс испытаний и.т.
Про Сармат более 6 лет тому назад отмечал, что в мультике показывали, но она в единственном экземпляре пока опытная, испытания проводят, это несколько лет пройдёт когда серийное производство организуют, процитирую самого себя, как обычно (28.10.2018 года), небольшой отрывок пожалуйста:
Тем более всякие Булавы, искандеры, синевы, сатаны по сегодняшним меркам устарели. Последние Р-36М "Сатана", в своё время были грозой НАТО. Ну и в мультике показывали "Сармат", но она в единственном экземпляре пока опытная, испытания проводят, это несколько лет пройдёт когда серийное производство организуют. Американцы в Израиле совместно с ними разработали и испытали новейшие ракеты Иерихон, последняя межконтинентальная баллистическая ракета Иерихон 3, дальность 11 500 км. с разделяющимися боеголовками для ложных целей. Американцы вдобавок наращивают по всему периметру ПРО (комплекс мероприятий разведывательного, радиотехнического и огневого или какого-либо иного характера, предназначенный для защиты, обороны охраняемых объектов от ракетного оружия).
maxsaf: Он бизнесмен, он может назвать неточное количество людей, но в количестве долларов такие товарищи не ошибаются. А отдавать прийдётся с процентами.
Что-то разбег большой, неточные цифры, от 300 до 350, подождите посмотрим чем закончатся переговоры. Ранее отмечали, что на Мюнхенской конференции, с мирным планом выступит К.Келлог. Сейчас говорят, что с указанным планом он выступать не будет, а предоставит сам ата (дедушка) Д.Трамп, возможно попозже, зачем ему с кем то лаврами делится и ему светит Нобелевская премия мира, Амин! .
maxsaf: Он подчеркнул, что хочет «вернуть назад» вложенные в Украину деньги. Трамп подчеркнул, что США потратили на Киев 300-350 миллиардов долларов, в то время, как Европа — всего лишь 100 миллиардов.
пытается европу посадить на бабки чтобы те больше расходов несли по нато хотя что скрывать военно промышленный комплекс сша наварился за время войны больше всех поставляя вооружение и обучаясь на полях
трамп делает пока все чтобы уесть демократов вот мол при них все плохо было окей но трамп делает еще хуже для сша чем делали демократы)) популизм чистой воды
Взаимный вопрос: - точно у вас;- в Канаде канадское( не говорю- ваше родное, ибо это НЕ ВАША, НЕ РОДНОЕ) осталось, а, не американское: - если сложить все эти годы по 100 ярдов ежегодных американских субсидии, то наверное не зря ваша нынешняя девочка слиняла.
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