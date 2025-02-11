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≡ "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51115
"Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
Отправлено: 11.02.25 - 13:28
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В помощь полицейским добровольно вызвался журналист телеканала «Qostanay» Рахат СЕЙТКАН. Он включил на телефоне диктофон. Полицейские подсказали, что оплачивать лучше через банковский терминал. Желательно взять чек. «Но сам не проси, потому что это слишком подозрительно» - добавляют полицейские.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43461
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 13:28
#1
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Полиции что, нечем заняться что ли?
Уже не с кого штрафы брать, проверяют простой народ и что у них там в пакетах?
Вообще озверели что ли..
Если так не хотят чтоб люди пили, пусть закрывают фабрики или заводы по производству алкоголя, там что, духу и ни сил не хватит?
А тут целым автобусом кидаются на проходящих..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17587
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 14:03
#2
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незнаю какоето странное чувство после прочитанного появилось
чувство какой то незаконности всего этого действа
и самоуправства что ли
прокуратура я думаю должна дать свою оценку происходящему

может ли харяк полиционеров, журналистов, владельцев других магазинов (!!) ездить такими рейдами и кошмарить продавцов? что это такое вообще? каким НПА это согласуется? по какому праву журналист выступает в роли подставного лица для проведения контрольной закупки? как отреагирует на это совет журналистов РК? или медиа правовые центры? совет по этике журналиста где?
может завтра журналисты начнут еще наркоту закупать у барыг по наводке полиции?
или в экстремистские сообщества внедрятся?

Цитата:
На входе в отдел со спиртным действительно красуется вывеска «Бар». Но полицейские ей не верят, так как ни столиков, ни каких-то других отличий от магазина в «Ак-ниете» нет.

Источник:


а у ИП разве не должно быть уставного документа на то кем они являются? точкой реализации или точкой общепита? или любой магазин может себе вывеску наклеить что они ресторан и претензий к ним никаких?

а в целом практика такая есть у соседей
в россии лично так брал пиво после 9 вечера
пивной магазин
стоит один столик в углу
пиво тебе дают в открытом виде, хочешь тут пей хочешь домой аккуратно неси
претензий от полиции никаких
при этом шума и гама от покупателей больше чем от того , если бы просто магазин реализовывал пиво до 11 вечера
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16052
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 15:16
#3
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Европе пофиг. На любой азс. Любой напиток можно взять.
Китай на весь мир чехал и плевал. Он как всегда в своём стиле абибас и тд. Лишь бы самими было хорошо и нам лохам толкать отстойный автопром и алкоголь. Типа Джек деинлс.))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16052
Re: "Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет...
Отправлено: 11.02.25 - 15:17
#4
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Стоимостью в 2000 тенге. Ох молодцы китайцы. Нафиг все это мировое сообщество. С их правилами.)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7044
"Продавцы клюют на виски" - Как полиция выявляет незаконную продажу алкоголя в Костанае? Репортаж "НГ"
Отправлено: 11.02.25 - 15:28
#5
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Цитата:
Vit:
Нафиг все это мировое сообщество. С их правилами.)

В студенческие годы в 3 часа ночи самогон у бабок на Клубке брали, кто захочет, тот всегда найдет! Государство всё нас воспитывает, пить нельзя, курить тоже нельзя, жить то как?
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