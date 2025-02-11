Отправлено: - 14:10

maxsaf:

Молодцы, Калифорния ждёт

maxsaf:

Тоже молодцы, тоже ждёт Калифорния.

saba:

Калифорния не резиновая,

Цитата:а как же сколково? или уже не катит?))Цитата:причем смешно то что пишет человек из канадского захолустьядо калифорнии чуть чуть не доехал))тыщу км) Цитата:так он и не к себе зазываетэто как если бы в монголии жил и тянул всех в китай)