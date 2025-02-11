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≡ «Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики видеоигр победили на республиканском хакатоне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51115
«Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики видеоигр победили на республиканском хакатоне
Отправлено: 11.02.25 - 11:49
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- Нам на выбор дали два кейса: создать гонки с настраиваемыми машинами или симуляцию жизни для игры, то есть сделать так, чтобы внутригровые персонажи разговаривали, двигались, реагировали на погоду, - рассказал Ярослав Змеев. - Мы выбрали второй сценарий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26640
Re: «Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики...
Отправлено: 11.02.25 - 11:49
#1
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Цитата:
Ярославу и Артему ЗМЕЕВЫМ

Молодцы, Калифорния ждёт

Цитата:
Игорь Селиванов и студент Костанайского индустриально-педагогического колледжа Станислав Пестряков.

Тоже молодцы, тоже ждёт Калифорния.

Вот такой вот ИИ получается...
:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7044
«Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики видеоигр победили на республиканском хакатоне
Отправлено: 11.02.25 - 13:05
#2
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Калифорния не резиновая, своих гениев куда девать не знаем! Понаехали тут! Ничего сейчас Трамп порядок наведёт с иммиграцией в Силиконовой долине!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17587
Re: «Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики...
Отправлено: 11.02.25 - 14:10
#3
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Цитата:
maxsaf:
Молодцы, Калифорния ждёт

а как же сколково? или уже не катит?))
Цитата:
maxsaf:
Тоже молодцы, тоже ждёт Калифорния.

причем смешно то что пишет человек из канадского захолустья
до калифорнии чуть чуть не доехал))
тыщу км) Цитата:
saba:
Калифорния не резиновая,

так он и не к себе зазывает
это как если бы в монголии жил и тянул всех в китай)
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