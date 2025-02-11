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«Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики видеоигр победили на республиканском хакатоне
«Справились в сжатые сроки» - Костанайские разработчики видеоигр победили на республиканском хакатоне
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