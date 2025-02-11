Отправлено: - 11:02

maxsaf:

А точно свою землю защищают? Если все долги сложить, то там своего уже и не осталось ничего

Друзья, всем хорошего дня и прекрасного настроения, желаю мира, добра, радости и позитива!Цитата:Вот вы сказочники даёте, что соскучились?Редкоземельные минералы есть, на Мюнхенской конференции переговоры продолжатся. Кроме того, Кит Келлог на днях заявил, что Украина с начала войны, от США получила помощи на сумму 65,9 миллиарда долларов. А на форуме сказочники отмечали заоблачную сумму около 200 миллиардов.