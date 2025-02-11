Отправлено: - 01:03

ACROS:

КамАз такой странный - поэтому экспертиза неправильная.

Цитата:Сказал специалист, как специалисту!Хотя - //Консервную банку все из нас держали. У консервной банки есть ключ. Мы его тянем, второй рукой придерживаем. Верхняя рука отгибает крышечку за ключ, а нижняя прижимает баночку на опорную поверхность//А это точно слова специалиста? Сравнить аварию с открыванием консервной банки?