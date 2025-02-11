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≡ Физика законов - В деле о смертельном ДТП в Костанайской области допросили эксперта, изучавшего автомобили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51113
Физика законов - В деле о смертельном ДТП в Костанайской области допросили эксперта, изучавшего автомобили
Отправлено: 11.02.25 - 00:51
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Защитник подсудимого спросил, изучил ли эксперт кровь на подушке безопасности BMW, в котором ехали Сергей Мнеян с супругой. По мнению адвоката, геномная экспертиза крови позволила бы ответить на вопрос, кто всё-таки сидел за рулём.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7540
Re: Физика законов - В деле о смертельном ДТП в Костанайской...
Отправлено: 11.02.25 - 00:51
#1
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Цитата:///Так видит аварию Сергей Мнеян///

КамАз такой странный - поэтому экспертиза неправильная.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3949
Re: Физика законов - В деле о смертельном ДТП в Костанайской...
Отправлено: 11.02.25 - 01:03
#2
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Цитата:
ACROS:
КамАз такой странный - поэтому экспертиза неправильная.

Сказал специалист, как специалисту! :lol:
Хотя - //Консервную банку все из нас держали. У консервной банки есть ключ. Мы его тянем, второй рукой придерживаем. Верхняя рука отгибает крышечку за ключ, а нижняя прижимает баночку на опорную поверхность//
А это точно слова специалиста? Сравнить аварию с открыванием консервной банки?
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