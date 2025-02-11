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≡ Как костанайцы могут заплатить за электроэнергию, рассказали в ТОО «ЭПК-forfait»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51113
Как костанайцы могут заплатить за электроэнергию, рассказали в ТОО «ЭПК-forfait»
Отправлено: 11.02.25 - 00:41
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С 7 февраля платить можно в мобильных приложениях нескольких банков второго уровня. Об этом сообщили в ТОО "ЭПК-forfait" в ответе на запрос "НГ". С начала 2025 года костанайцы оплачивают услуги этого ТОО.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7540
Re: Как костанайцы могут заплатить за электроэнергию, рассказали...
Отправлено: 11.02.25 - 00:41
#1
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Цитата://Jýsan Bank///

Самое дурацкое написание банка из-за этих апострофов или как правильно их обозначение.
Вроде они это поняли и сами банкиры, убрали их и уже так не пишут.
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