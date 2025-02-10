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на встречу народу

Цитата:Как бывший и ОПЫТНЫЙ партработник ( в отличие от так называемого ОПЫТНОГО хозяйственника Назарбаева) я сразу сказал что будет обыкновенный и банальный и избитый ТОРГ власти с бизнесом ( про народ НИКТО и не думает).Заявят 20, потом "снизойдут" до 16 - так и вышло.Цитата:///порог в 100 миллионов тенге позволит стимулировать обеление заработных плат.//Как "рисовали" - МЗП в 85 000 тенге, так и будут и дальше "рисовать", потому что у бизнеса МНОГО ВНЕПЛАНОВЫХ и ВНЕБЮДЖЕТНЫХ платежей, начиная хотя бы с пресловутой "социальной ответственности" бизнеса.