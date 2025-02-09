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Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
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Я робот(Пользователи)
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- 51110
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 09:58
После того как жилищная реформа с треском провалилась, про нее потихоньку начинают забывать. Казалось бы, руководство страны должно сделать выводы, должна начаться активная работа над исправлением промахов. Но ничего подобного не наблюдается.
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Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 14:04
Цитата:
У нас председатель фотографирует их, снимает на камеры и если это не активист, выкладывают фото и открыто называют ПЕРЕДАСТОМ в чате.
Если перефразировать, будет другое слово.
И это как положено..
А Додо же запретили товар возить, возят на тачках через наш двор их работяги, так и смеются в нашем дворе, глядите ПЕРЕДАСТЫ везут товар к ПЕРЕДАСТАМ..
Вот такой вот у нас самый дружный в городе двор..
saba:
сложи в пакеты, но этих общественников не остановить!
сложи в пакеты, но этих общественников не остановить!
У нас председатель фотографирует их, снимает на камеры и если это не активист, выкладывают фото и открыто называют ПЕРЕДАСТОМ в чате.
Если перефразировать, будет другое слово.
И это как положено..
А Додо же запретили товар возить, возят на тачках через наш двор их работяги, так и смеются в нашем дворе, глядите ПЕРЕДАСТЫ везут товар к ПЕРЕДАСТАМ..
Вот такой вот у нас самый дружный в городе двор..
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 14:07
Помню кто то из НГ, так сказали , снимал наш двор, наши активисты толпой изгнали несчастную журналистку.
Вот такое у нас ОСИ.
Так и не понял, с Нашей Газеты она была или нет.
Но ненависть к Нашей Газете у нас зачотная, сами фашисты позавидовали бы..
Вот такое у нас ОСИ.
Так и не понял, с Нашей Газеты она была или нет.
Но ненависть к Нашей Газете у нас зачотная, сами фашисты позавидовали бы..
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 14:14
Как теперь идет известная русская народная поговорка,- Вступил в ОСИ, теперь соси...
И главное надо обвинять предыдущено председателя каждый день!
Она у нас во дворе живет.
Труба побежала, она виновата, воровка, кровля побежала, это она не так уложила 7 лет назад крышу, воровка.
Дерево разрослось, этотона не спилила, воровка.
И такое у нас в чате каждый божий день, то есть чтобы обелить себя, очерняют кого то другого с криками Аллах Акбар и Иншала..
А еще этот палец подымают и показывают, мол Аллах с нами.
Если Аллах с ними, то как он ужасен, этот Аллах..
И главное надо обвинять предыдущено председателя каждый день!
Она у нас во дворе живет.
Труба побежала, она виновата, воровка, кровля побежала, это она не так уложила 7 лет назад крышу, воровка.
Дерево разрослось, этотона не спилила, воровка.
И такое у нас в чате каждый божий день, то есть чтобы обелить себя, очерняют кого то другого с криками Аллах Акбар и Иншала..
А еще этот палец подымают и показывают, мол Аллах с нами.
Если Аллах с ними, то как он ужасен, этот Аллах..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2502
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:16
Пожалуйста, нет отклоняйтесь от темы. Авторская колонка - в принципе о реформе. Конкретные детали про ваше ОСИ обсуждайте во Флуде.
Далее будем удалять отклонение.
Далее будем удалять отклонение.
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:24
Цитата:
Ну я конкретно об этой реформе, в которой нахожусь внутри и видно и минусы и плюсы недоработанной реформы.
Где попадают туда совсем случайные нигде не работающие и не имеющие опыта люди..
[Исправлено: 111, 10.02.2025 - 16:27]
Тимур Гафуров:
Авторская колонка - в принципе о реформе
Авторская колонка - в принципе о реформе
Ну я конкретно об этой реформе, в которой нахожусь внутри и видно и минусы и плюсы недоработанной реформы.
Где попадают туда совсем случайные нигде не работающие и не имеющие опыта люди..
[Исправлено: 111, 10.02.2025 - 16:27]
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:25
Цитата:
В каком чате?Если не ошибаюсь тебя выкинули из общедомового чата
111:
И такое у нас в чате каждый божий день
И такое у нас в чате каждый божий день
В каком чате?Если не ошибаюсь тебя выкинули из общедомового чата
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:30
Цитата:
У нас их больше десяти.
Может быть около 20ти.
Общий чат это для обычных людей как я, да, оттуда выкинули.
Ну с десяти я ушел сам, надоело, это актив, это жители, это комиссия, это бани и сауны, это актив двора, это самые близкие, это мужики и еще несколько каких то чатов.
Остался только в одном большом и в подъездный меня соседи наши сами месяца два назад загнали, уходил из него два раза, но вот заставили..
А, еще чат есть, там еще состою, но скоро выйду.
Добринцофф:
каком чате?Если не ошибаюсь тебя выкинули из
каком чате?Если не ошибаюсь тебя выкинули из
У нас их больше десяти.
Может быть около 20ти.
Общий чат это для обычных людей как я, да, оттуда выкинули.
Ну с десяти я ушел сам, надоело, это актив, это жители, это комиссия, это бани и сауны, это актив двора, это самые близкие, это мужики и еще несколько каких то чатов.
Остался только в одном большом и в подъездный меня соседи наши сами месяца два назад загнали, уходил из него два раза, но вот заставили..
А, еще чат есть, там еще состою, но скоро выйду.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2502
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:32
Цитата:
О реформе - пожалуйста. Но не переходите на совсем уж частности.
111:
Ну я конкретно об этой реформе, в которой нахожусь
Ну я конкретно об этой реформе, в которой нахожусь
О реформе - пожалуйста. Но не переходите на совсем уж частности.
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:32
Цитата:
Блин, извиняюсь, всё.
Тимур Гафуров:
О реформе - пожалуйста. Но не переходите на совсем уж частности.
О реформе - пожалуйста. Но не переходите на совсем уж частности.
Блин, извиняюсь, всё.
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:39
Минус данной реформы.
Туда берут безработного и неопытного.
Это раз.
Туда берут каких то безработных и одиноких бабок, уставших от жизни, которые так же ничего не делают, в актив и Совет людей.
Которые ни разу непригодны для работы с населением и которым дали какую то махонькую должность
Это два.
Им дали власть делать все что хотят, потому они у предпринимателей начали отбирать все, подвплы даже хотели, пока те на них не накопали растраты
То есть эти маленькие люди не выдерживают испытание деньгами, а там миллионы и миллионы
Это три.
И эти маленькие одинокие и несчастные люди, маменькины сыночки и тд, они начинают просто сталкивать лбами всех со всеми из за своего бессилья.
Ну это уже так себе.
Психологически они не готовы
Это четыре.
Туда берут безработного и неопытного.
Это раз.
Туда берут каких то безработных и одиноких бабок, уставших от жизни, которые так же ничего не делают, в актив и Совет людей.
Которые ни разу непригодны для работы с населением и которым дали какую то махонькую должность
Это два.
Им дали власть делать все что хотят, потому они у предпринимателей начали отбирать все, подвплы даже хотели, пока те на них не накопали растраты
То есть эти маленькие люди не выдерживают испытание деньгами, а там миллионы и миллионы
Это три.
И эти маленькие одинокие и несчастные люди, маменькины сыночки и тд, они начинают просто сталкивать лбами всех со всеми из за своего бессилья.
Ну это уже так себе.
Психологически они не готовы
Это четыре.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 676
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 15:56
Многоквартирный дом все собственники квартир, нежилых помещений обязаны содержать общее имущество, в том числе лифты, придомовую территорию, не говоря о подвалах и крыше! Все такие дома являются собственностью тех, кто в нем проживают и содержать обязаны за свои деньги, за вас никто содержать ваш дом не будет, но найдутся в доме обязательно те, кто сам толком не платит в общую кассу для содержания дома, а лишь делает во вред собственникам квартир, нежилых помещений! У нас население, в большинстве своем просто популисты, ранее не жившие в городе, сами ничего не делают и другим мешают, необоснованно обвиняя всех и вся, в т.ч и Парламент, в несуществующих грехах! Тут суть не том, кто будет управлять многоквартирным домом, а как и на какие средства, а тут автор до сих пор не угомонился, обвиняя систему гос-ва в том, что она сломала ПКСК. Какая разница, кто будет вами всеми управлять, если вы хотите жить в своем доме комфортно, чтобы никто не плевал, не бросал мусор в подъездах, не курил, не гадил и не ломал общедомовое имущество, при этом никто из вас толком не контролирует и не контролирует свое общедомовое имущество, не хочет своевременно платить на его содержание, при этом пользуясь его благами, чтобы лифт возил его, чтобы лампочки, светильники светили, чтобы трубы не были ржавые и дырявые и т.д! Не надо дармоедничать и проявлять скупость, потому что дом,в котором вы живете ваш общий дом и нечего скупиться на его содержание, а то привыкли на халяву, за чужой счет жить! Надо учиться управлять общим домом, е не болтать о коррупции, хищении денег выбранным вами председателе! Идите вместо него работайте председателем, а особого ума не надо, чтобы увидеть соринку в чужом глазу! Теперь халявы от бюджета не будет, и поэтому если не будете по-хозяйски относится к своему общедомовому имуществу, то дом развалится и не уповайте, что гос-во вам что либо даст взамен квартиру или другое жилье. Кредиты скоро банки на капитальный ремонт общедомового имущества, куда входит и лифт, не будет выдавать, потому, что это его право, а многие жильцы не собирают деньги на капитальный ремонт дома, рассчитывая на акиматы! У них денег нет! У кого нет денег на банковском счете, банк денег на капитальный ремонт дома, не даст ни одного тыйна! Сейчас все видят, как накрывается бюджетное финансирование, потому что его растащили, раздали на субсидирование, на льготы, на потопы, пожары, на восстановление ТЭЦ, энергоцентров, дороги, на содержание госчиновников. Скоро вообще растащут средства ЕНПФ, Фонд ОСМС, Нацфонда, для строительства дорог, котельные, и многое другое строительство! Надо сейчас каждому через ОСИ, ПТ, ПКСК собирать деньги на капитальный ремонт дома, другого не дано! Это Закон РК "О жилищных отношениях" так диктует, попробуйте прыгнуть выше!
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 16:20
Цитата:
Хм..
Вижу что вы не с этого города.
Нам детскую площадку поставило государство.
Поставило и стоянки внутри.
У меня на Аль Фараби 45 государство поменяло полностью крышу и сделало фасад дома и поставило пластиковые затемненные окна на моих двух квартирах балконах, бесплатно.
На Аль Фараби 85 нам в этом году сделают фасад дома и перекроют крышу.
Все бесплатно.
Правда лифт мы купили сами в беспроцентный кредит на 15 лет.
Заслуг председателя тут не вижу..
[Исправлено: 111, 10.02.2025 - 17:21]
абике:
Теперь халявы от бюджета не будет, и поэтому если не будете по-хозяйски относится к своему общедомовому имуществу, то дом развалится и не уповайте, что гос-во вам что либо даст
Теперь халявы от бюджета не будет, и поэтому если не будете по-хозяйски относится к своему общедомовому имуществу, то дом развалится и не уповайте, что гос-во вам что либо даст
Хм..
Вижу что вы не с этого города.
Нам детскую площадку поставило государство.
Поставило и стоянки внутри.
У меня на Аль Фараби 45 государство поменяло полностью крышу и сделало фасад дома и поставило пластиковые затемненные окна на моих двух квартирах балконах, бесплатно.
На Аль Фараби 85 нам в этом году сделают фасад дома и перекроют крышу.
Все бесплатно.
Правда лифт мы купили сами в беспроцентный кредит на 15 лет.
Заслуг председателя тут не вижу..
[Исправлено: 111, 10.02.2025 - 17:21]
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 20:32
Цитата:
Для этого надо, чтобы члены ПКСК принимали активное участие в жизни ПКСК.
Надо ходить на собрания, выбирать правление, ревизионную комиссию, председателей...
Заслушивать их отчёты...
Тогда и не будет никакой "секретности". Она, секретность, существует только для тех, кто живёт по принципу "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!" "только воруют".
...
Абсолютно вся деятельность ПКСК, ОСИ или того же ПТ зависит от активности самих участников этих объединений.
Ни президент, ни Рау, ни аким никаких проблем за них не решит.
сайлау курманов:
Если бы председали КСК вели дело открыто и каждый месяц отчитывались
Если бы председали КСК вели дело открыто и каждый месяц отчитывались
Для этого надо, чтобы члены ПКСК принимали активное участие в жизни ПКСК.
Надо ходить на собрания, выбирать правление, ревизионную комиссию, председателей...
Заслушивать их отчёты...
Тогда и не будет никакой "секретности". Она, секретность, существует только для тех, кто живёт по принципу "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!" "только воруют".
...
Абсолютно вся деятельность ПКСК, ОСИ или того же ПТ зависит от активности самих участников этих объединений.
Ни президент, ни Рау, ни аким никаких проблем за них не решит.
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 20:38
Цитата:
Классно в человейнике жить,всю жизнь мечтал после работы сидеть и слушать отчёты от правления ПКСК
Skeptic:
Для этого надо, чтобы члены ПКСК принимали активное участие в жизни ПКСК. Надо ходить на собрания, выбирать правление, ревизионную комиссию, председателей... Заслушивать их отчёты...
Для этого надо, чтобы члены ПКСК принимали активное участие в жизни ПКСК. Надо ходить на собрания, выбирать правление, ревизионную комиссию, председателей... Заслушивать их отчёты...
Классно в человейнике жить,всю жизнь мечтал после работы сидеть и слушать отчёты от правления ПКСК
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 20:58
Цитата:
Уверяю вас, эти отчётно-выборные собрания происходят всего-навсего раз в год.
Если нет желания быть в неведении, то уделить этому делу пару часов в год - не самая сложная задача в жизни.
Или тогда нужно молчать в тряпочку и не возмущаться, что "они там без нас всё решают!"
Добринцофф:
Уверяю вас, эти отчётно-выборные собрания происходят всего-навсего раз в год.
Если нет желания быть в неведении, то уделить этому делу пару часов в год - не самая сложная задача в жизни.
Или тогда нужно молчать в тряпочку и не возмущаться, что "они там без нас всё решают!"
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