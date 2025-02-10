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≡ "Ничего не помнит" - Голому бегуну назначили штраф в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51110
"Ничего не помнит" - Голому бегуну назначили штраф в суде Костаная
Отправлено: 10.02.25 - 13:33
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Дело в отношении мужчины, который полностью обнаженным бегал по ул. Станционной 8 февраля, рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям. Его обвинили в мелком хулиганстве.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7409
Re: "Ничего не помнит" - Голому бегуну назначили штраф...
Отправлено: 10.02.25 - 13:33
#1
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Человек болен,предьявлять претензии больным людям аморально,это точно также,если прийти в психушку,построить всех в ряд и ругать их дармоедами и бездельниками. Надеюсь такое нормальные люди себе не позволяют,так а почему и за что его штрафовали
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
688
Re: "Ничего не помнит" - Голому бегуну назначили штраф...
Отправлено: 10.02.25 - 16:44
#2
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видимо на учете в психушке не стоял поэтому и влепили штраф. а может и стоял, но не проверяли. Теперь только суд может отменить наказание
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