Re: "Ничего не помнит" - Голому бегуну назначили штраф...

Отправлено: - 13:33

Человек болен,предьявлять претензии больным людям аморально,это точно также,если прийти в психушку,построить всех в ряд и ругать их дармоедами и бездельниками. Надеюсь такое нормальные люди себе не позволяют,так а почему и за что его штрафовали