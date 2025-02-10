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≡ Таксист с другом напал на клиента и отобрал у него IPhone в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51110
Таксист с другом напал на клиента и отобрал у него IPhone в Костанае
Отправлено: 10.02.25 - 16:34
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Инцидент произошел в 5 утра 26 января в одном из жилых районов города. Этот случай попал на камеру наблюдения одной из организаций. Таксиста, отобравшего сотовый телефон у клиента, задержали сотрудники полиции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43442
Re: Таксист с другом напал на клиента и отобрал у него IPhone в...
Отправлено: 10.02.25 - 16:34
#1
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Хех..
Таксисты сейчас миллионами заколачивают и поломались из за каких то вшивых ста тысяч?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
676
Re: Таксист с другом напал на клиента и отобрал у него IPhone в...
Отправлено: 10.02.25 - 18:00
#2
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Жадность фраера губит, особенно таких безмозглых!
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