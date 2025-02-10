Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...

Отправлено: - 16:32

Вот люди чем занимаются от безделья..

У меня бывшая так делала, возил ее в Озерный к бабке, на меня гадала, люблю ее или нет..

В итоге разбежались..

Хотя она журналистка, с Третьяковым училась..