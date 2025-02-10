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≡ Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть деньги за несбывшееся предсказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51110
Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть деньги за несбывшееся предсказание
Отправлено: 10.02.25 - 16:32
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Жительница Костаная С. устно договорилась с гражданином М. об оказании ей услуг таролога. Заплатила 100 000 тенге, но предсказание С. не удовлетворило, и она потребовала у М. вернуть деньги. Таролог отказался это делать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43442
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 10.02.25 - 16:32
#1
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Вот люди чем занимаются от безделья..
У меня бывшая так делала, возил ее в Озерный к бабке, на меня гадала, люблю ее или нет..
В итоге разбежались..
Хотя она журналистка, с Третьяковым училась..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
676
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 10.02.25 - 18:01
#2
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Это не от безделья, это от скудоумия! Верить нужно только в себя!
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