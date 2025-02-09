Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора

Отправлено: - 15:56

Многоквартирный дом все собственники квартир, нежилых помещений обязаны содержать общее имущество, в том числе лифты, придомовую территорию, не говоря о подвалах и крыше! Все такие дома являются собственностью тех, кто в нем проживают и содержать обязаны за свои деньги, за вас никто содержать ваш дом не будет, но найдутся в доме обязательно те, кто сам толком не платит в общую кассу для содержания дома, а лишь делает во вред собственникам квартир, нежилых помещений! У нас население, в большинстве своем просто популисты, ранее не жившие в городе, сами ничего не делают и другим мешают, необоснованно обвиняя всех и вся, в т.ч и Парламент, в несуществующих грехах! Тут суть не том, кто будет управлять многоквартирным домом, а как и на какие средства, а тут автор до сих пор не угомонился, обвиняя систему гос-ва в том, что она сломала ПКСК. Какая разница, кто будет вами всеми управлять, если вы хотите жить в своем доме комфортно, чтобы никто не плевал, не бросал мусор в подъездах, не курил, не гадил и не ломал общедомовое имущество, при этом никто из вас толком не контролирует и не контролирует свое общедомовое имущество, не хочет своевременно платить на его содержание, при этом пользуясь его благами, чтобы лифт возил его, чтобы лампочки, светильники светили, чтобы трубы не были ржавые и дырявые и т.д! Не надо дармоедничать и проявлять скупость, потому что дом,в котором вы живете ваш общий дом и нечего скупиться на его содержание, а то привыкли на халяву, за чужой счет жить! Надо учиться управлять общим домом, е не болтать о коррупции, хищении денег выбранным вами председателе! Идите вместо него работайте председателем, а особого ума не надо, чтобы увидеть соринку в чужом глазу! Теперь халявы от бюджета не будет, и поэтому если не будете по-хозяйски относится к своему общедомовому имуществу, то дом развалится и не уповайте, что гос-во вам что либо даст взамен квартиру или другое жилье. Кредиты скоро банки на капитальный ремонт общедомового имущества, куда входит и лифт, не будет выдавать, потому, что это его право, а многие жильцы не собирают деньги на капитальный ремонт дома, рассчитывая на акиматы! У них денег нет! У кого нет денег на банковском счете, банк денег на капитальный ремонт дома, не даст ни одного тыйна! Сейчас все видят, как накрывается бюджетное финансирование, потому что его растащили, раздали на субсидирование, на льготы, на потопы, пожары, на восстановление ТЭЦ, энергоцентров, дороги, на содержание госчиновников. Скоро вообще растащут средства ЕНПФ, Фонд ОСМС, Нацфонда, для строительства дорог, котельные, и многое другое строительство! Надо сейчас каждому через ОСИ, ПТ, ПКСК собирать деньги на капитальный ремонт дома, другого не дано! Это Закон РК "О жилищных отношениях" так диктует, попробуйте прыгнуть выше!