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≡ Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51110
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 09.02.25 - 19:59
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Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала первое «золото», опередив в финале эстафеты на 5000 м с результатом 6 мин. 59,415 сек. сборную Японии (7.03,010), занявшей второе место, и сборную Китая (7.03,909), ставшую третьей.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2086
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 09.02.25 - 19:59
#1
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Мои поздравления отцу Глеба - Василию Ивченко, врачу-хирургу высшей категории, заведующему отделением Рудненской городской больницы!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7534
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 08:15
#2
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Цитата:
Skeptic:
Мои поздравления


Они почти все НАШИ, корреспондент наверное не в курсе: Денис Никиша - уроженец г.Костанай; Глеб Ивченко-г.Рудный; Мерсаид Жаксыбаев- совсем наш жетыкаринец, а родина его с. Свободной Камышнинский район.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7033
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 09:25
#3
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Денис Никиша - одноклассник моей дочери, молодец, не первый год прославляет Казахстан!
Наши спортсмены по шорт- треку уже давно в мировом топе! Поздравляю!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2086
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 09:53
#4
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Цитата:
ACROS:
Они почти все НАШИ

Просто речь идёт о золотой медали.
На всех соревнованиях командные места распределяются по количеству именно золота. Команда/страна может иметь много серебра и бронзы, но если нет золота, то она будет в конце списка.
Потому и столько восторгов и внимания победителю именно из-за первого места.
Остальные, к сожалению, в тени остаются...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7033
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 10.02.25 - 10:32
#5
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Цитата:
Skeptic:
Просто речь идёт о золотой медали.

Вы не поняли, в состав золотой команды входили и Никиша и Ивченко и другие. Там 6 человек на пьедестале стояло, гонку к сожалению не видел, только награждение, пока с работы приехал,они уже победили! :-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7534
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 10.02.25 - 12:24
#6
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Цитата:
Skeptic:
речь идёт о золотой медали.

Цитата:
Skeptic:
но если нет золота,

Цитата:
Skeptic:
Остальные, к сожалению, в тени остаются..



Скептик, вы очевидно- услышали звон, но не знаете где он.

Подозревая что с запретом русского языка такая же история: - как бывший КМС и не потерявший связь со спортом, поясняю: - в командных соревнованиях, а вчерашняя гонка по шорт-треку, это чисто командный вид спорта из ПЯТИ спортсменов- ЗОЛОТОМ награждают ВСЕХ ПЯТЕРЫХ спортсменов, а команде даётся ОДНО (шесть) очко за победу и считается это как ОДНА победу и ОДНО командное золото, а не ПЯТЬ.
Просто все они, ПЯТЕРО, теперь заимеют звание ЧЕМПИОНА Азий и по одной ЗОЛОТОЙ медали, каждому.
Никиша и Жаксыбаев - они НАШИ, но в данный момент выступают за Акмолинскую область- почему там, наверное вопросы к спортивному руководству области- подозреваю- это вопросы финансирования и зарплат.
Автору публикации, как корреспонденту оппозиционной газеты можно было бы развить эту тему с грамотной критикой местных властей на тему "местных" и "легионеров" и КТО и КОМУ как ПЛАТЯТ и КУДА уходит спортивный бюджет области.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7033
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 10.02.25 - 12:44
#7
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Цитата:
ACROS:

Уже в Милан улетели, правда корреспондент сказал на этап КМ, а главный тренер на ЧМ, наверное всё таки тренер прав?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2502
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 14:03
#8
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Цитата:
ACROS:
Автору публикации, как корреспонденту оппозиционной газеты можно было бы развить эту тему с грамотной критикой местных властей на тему "местных" и "легионеров" и КТО и КОМУ как ПЛАТЯТ и КУДА уходит спортивный бюджет области.

Тема хорошая. Обсудим.
И да - оппозицией кому-либо "НГ" себя не считает. Да и вообще оппозиционная пресса - это уже как-то не журналистика. Стараемся писать объективно и невзирая на личности.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2502
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 14:05
#9
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Цитата:
saba:
Уже в Милан улетели, правда корреспондент сказал на этап КМ, а главный тренер на ЧМ, наверное всё таки тренер прав?

Напомните, где именно мы сообщали про Милан?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7534
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 10.02.25 - 14:41
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
оппозицией кому-либо "НГ" себя не считает


Ну тогда прямиком на ГОС.ЗАКУП - халявные деньги никому не помешают, да и ВСЯ страна и ВЕСЬ бизнес - на субсидии и на льготах, хотя вроде как в рыночной стране живём.
Главное: -грамотно и более ЖАЛОСТЛИВО, нежели конкурент, поплакаться власти в жилетку.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Стараемся писать объективно


Это плоды МНОГОВЕКТОРНОЙ, её любимой, политики.

[Исправлено: ACROS, 10.02.2025 - 15:45]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2502
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 14:47
#11
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Цитата:
ACROS:
Ну тогда прямиком на ГОС.ЗАКУП - халявные деньги

Давайте не путать понятия оппозиционная и независимая пресса. А также многовекторность и объективность.
Пропагандой "НГ" не занималась и не планирует.
А оппозиционность, на мой взгляд, это та же партийность. Только партия другая.
Но мы отклонились от темы статьи. Так что далее этот вопрос можем обсудить в Вопросах редакции. Чтобы модераторы не применяли санкции.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2502
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 15:39
#12
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Цитата:
saba:
Уже в Милан улетели, правда корреспондент сказал на этап КМ, а главный тренер на ЧМ, наверное всё таки тренер прав?

Уточнил. Отправились на этапы Кубка мира - еще два будут. А чемпионат мира будет в Китае в марте.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7033
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 10.02.25 - 15:56
#13
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Напомните, где именно мы сообщали про Милан?

Извините, не подумал, что можно принять на ваш счёт! Листал сайты , где то прочитал.
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