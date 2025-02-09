Отправлено: - 14:03

ACROS:

Автору публикации, как корреспонденту оппозиционной газеты можно было бы развить эту тему с грамотной критикой местных властей на тему "местных" и "легионеров" и КТО и КОМУ как ПЛАТЯТ и КУДА уходит спортивный бюджет области.

Цитата:Тема хорошая. Обсудим.И да - оппозицией кому-либо "НГ" себя не считает. Да и вообще оппозиционная пресса - это уже как-то не журналистика. Стараемся писать объективно и невзирая на личности.