Ну и началось, наши дружные соседи давай допрашивать работяг лифта, почему железка оказалась там на улице, а они плохо говорят по русски. Я у них спросил, говорят не наша, странно. Но от лифта. Они не долго думая взяли эту железку и два мешка и засунули к нам в каморку.
И по лифту что тут началось, наших работяг заснял председатель и сказал что наш подъезд 85го дома это воры, украли у сантехника мешки, а про железяку от лифта, которую он якобы сдал, преспокойно умолчал и начал распространять о нас везде в костанайскиз чатах и пабликах Это пипец, как он нам мстит за лифт
В нашем чате я начал требовать записи, чтоб нам дали пароль и чтоб посмотрели кто туда положил эту украленную раннее железяку, но нам дали как мы утаскиваем только мешки у бедного сантехника. Потом появляется сантехник и плачет, отдайте железку, она его, но по пабликам его снимают и говорят что он просит и плачет у нас свои мешки, которые мы украли, с нашего Совета дома, у которой я требовал доступ к нашим камерам, он уходит с гордо поднятой головой. Сосед активист, с которым я нормально, кричит что любит председателя и кто против председателя, тот враг всех людей на планете. Потом я его вызвал поговорить Со мной на этаже живет. Ночью он что то написал и стер. Ничего, увидиися. Вот что наделал наш сантехник
Вчера звонил целый день мне сантехник, извинялся, я говорю все хорошо, пол 85го дома переругалась, 162й дом с председателем нас выставил ворами, Одна идиотка активистка ушла, а другие два идиота активиста грозят убить всех, кто не дал сдать лифт на металлолом председателю А так все хорошо.. А сантехник не смог сдать железяку и до сих пор мне должен 5 тысяч..
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