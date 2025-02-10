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≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 116 из 116«1...114115116
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 00:58
#1726
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Мы сделали спектакль, ладно, это нельзя говорить..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26623
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 02:09
#1727
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Цитата:
111:У Юджина смотрел, там красиво, но не богато.

Он там живой? собирается вообще на связь выходить? Почему он с форума пропал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 12:45
#1728
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Ох, по лифту у нам произошла умора, целый детективный сериал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 12:47
#1729
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И сделал этот сериал всему ОСИ .. сантехник, единственный сантехник, который выпил..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 12:48
#1730
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У нас было три лифта, два сдавал председатель, все до конца, чтобы отдать деньги в ОСИ себе, и один, который мы ему не дали, наш.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 12:54
#1731
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Вот спокойно фотал наши делезки
Она квадратная, основание редуктора
И время

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 12:55
#1732
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Это вот она едет

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 12:57
#1733
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Каморка находится рядом с подъездом, но вот та же самая железка оказалась на улице и с какими то мешками

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:01
#1734
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Ну и началось, наши дружные соседи давай допрашивать работяг лифта, почему железка оказалась там на улице, а они плохо говорят по русски.
Я у них спросил, говорят не наша, странно.
Но от лифта.
Они не долго думая взяли эту железку и два мешка и засунули к нам в каморку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17583
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:05
#1735
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Цитата:
maxsaf:
Он там живой? собирается вообще на связь выходить? Почему он с форума пропал?

Он же вроде после той статьи Ведлер про родителей- ушел
Сославшись на идеологические различия между ним и редакцией
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:11
#1736
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И по лифту что тут началось, наших работяг заснял председатель и сказал что наш подъезд 85го дома это воры, украли у сантехника мешки, а про железяку от лифта, которую он якобы сдал, преспокойно умолчал и начал распространять о нас везде в костанайскиз чатах и пабликах
Это пипец, как он нам мстит за лифт
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:20
#1737
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В нашем чате я начал требовать записи, чтоб нам дали пароль и чтоб посмотрели кто туда положил эту украленную раннее железяку, но нам дали как мы утаскиваем только мешки у бедного сантехника.
Потом появляется сантехник и плачет, отдайте железку, она его, но по пабликам его снимают и говорят что он просит и плачет у нас свои мешки, которые мы украли, с нашего Совета дома, у которой я требовал доступ к нашим камерам, он уходит с гордо поднятой головой.
Сосед активист, с которым я нормально, кричит что любит председателя и кто против председателя, тот враг всех людей на планете.
Потом я его вызвал поговорить
Со мной на этаже живет.
Ночью он что то написал и стер.
Ничего, увидиися.
Вот что наделал наш сантехник

[Исправлено: Gljuk, 10.02.2025 - 14:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:23
#1738
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Вчера звонил целый день мне сантехник, извинялся, я говорю все хорошо, пол 85го дома переругалась, 162й дом с председателем нас выставил ворами, Одна идиотка активистка ушла, а другие два идиота активиста грозят убить всех, кто не дал сдать лифт на металлолом председателю
А так все хорошо..
А сантехник не смог сдать железяку и до сих пор мне должен 5 тысяч..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:56
#1739
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Наши работают

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43431
Костанай наш город!
Отправлено: 10.02.25 - 13:57
#1740
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Всегда боюсь так фотать, меня держат

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