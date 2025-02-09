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Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
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Я робот(Пользователи)
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- 51107
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 09:58
После того как жилищная реформа с треском провалилась, про нее потихоньку начинают забывать. Казалось бы, руководство страны должно сделать выводы, должна начаться активная работа над исправлением промахов. Но ничего подобного не наблюдается.
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Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 17:56
Обсуждается серьезная тема,а тут амирчик, там акимчик, кони,люди все перемешались. Мало вам целую ветку отдали ,так ещё и там и тут успевает и все должны с этим бредом сидеть тут тратить времЯ
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 18:13
Цитата:
Да...
Жалко, на сайте нет функции "Игнор"...
Сколько мусора летело бы мимо...
сайлау курманов:
Да...
Жалко, на сайте нет функции "Игнор"...
Сколько мусора летело бы мимо...
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:00
Цитата:
---Так не здесь пиши , а выдвигай себя в председатели , выигрывай , побеждай и будь лучшим . Думаю , народ тебя поддержит!!!
111:
А как гнилые трубы у меня в подвале бежали, так и бегут..
А как гнилые трубы у меня в подвале бежали, так и бегут..
---Так не здесь пиши , а выдвигай себя в председатели , выигрывай , побеждай и будь лучшим . Думаю , народ тебя поддержит!!!
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:05
Цитата:
---Ну да Весь мир это видел Даже в Антарктиде
111:
знаменитое на весь мир
знаменитое на весь мир
---Ну да Весь мир это видел Даже в Антарктиде
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:11
Цитата:
----Может редакция сделает это
Skeptic:
Жалко, на сайте нет функции "Игнор"... Сколько мусора летело бы мимо...
Жалко, на сайте нет функции "Игнор"... Сколько мусора летело бы мимо...
----Может редакция сделает это
Г
Гость
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:15
Цитата:
без вариантов.
они не знают, как это сделать
Гога:
Может редакция сделает это
Может редакция сделает это
без вариантов.
они не знают, как это сделать
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:19
Цитата:
Не может.
Денег нет на новый сайт.
Гога:
Может редакция сделает это
Может редакция сделает это
Не может.
Денег нет на новый сайт.
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 09:32
Цитата:
Основы менеджмента, первый курс университета!
ACROS:
он и не должен куда либо ВМЕШИВАТЬСЯ
он и не должен куда либо ВМЕШИВАТЬСЯ
Основы менеджмента, первый курс университета!
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 09:44
Мой опыт нахождения в ПКСК и ОСИ! В ПКСК я отдал деньги и никому ничего не должен, в ОСИ, я отдал деньги и должен выходить на собрания, субботники, денег на дворника нет, от председательства все отпихиваются, дом 45 квартир, 30 процентов на зарплату председателя это слезы! Что дальше будет, когда дом немного постареет ума не приложу!
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 10:04
Цитата:
Основное и глубочайшее заблуждение большинства членов ПКСК.
"Я им плачу, а они ничего не делают!"
...
ПКСК - кооператив собственников квартир. По сути - такое же объединение, как и ОСИ.
И управляется аналогично. Правление с председателем, ревизионная комиссия, председатель ПКСК... - выборные структуры. И выбирают их члены ПКСК. Те активисты, которые не считают, что "там без нас всё решают!"
Они ходят на собрания, выбирают правление, председателей, ревизионную комиссию... Заслушивают отчёты, решают, на какие нужды направить собранные деньги...
Ведь, по сути, те деньги, которые "мы им платим", на самом деле - членские взносы членов ПКСК в общую кассу. И председатель ПКСК права не имеет самостоятельно решать, куда и на что их тратить. Он это делает совместно с правлением. И отчитывается за каждый тыин перед общим собранием ежегодно.
...
Так что - на собрания ходить надо хоть в ОСИ, хоть в ПКСК.
saba:
никому ничего не должен
никому ничего не должен
Основное и глубочайшее заблуждение большинства членов ПКСК.
"Я им плачу, а они ничего не делают!"
...
ПКСК - кооператив собственников квартир. По сути - такое же объединение, как и ОСИ.
И управляется аналогично. Правление с председателем, ревизионная комиссия, председатель ПКСК... - выборные структуры. И выбирают их члены ПКСК. Те активисты, которые не считают, что "там без нас всё решают!"
Они ходят на собрания, выбирают правление, председателей, ревизионную комиссию... Заслушивают отчёты, решают, на какие нужды направить собранные деньги...
Ведь, по сути, те деньги, которые "мы им платим", на самом деле - членские взносы членов ПКСК в общую кассу. И председатель ПКСК права не имеет самостоятельно решать, куда и на что их тратить. Он это делает совместно с правлением. И отчитывается за каждый тыин перед общим собранием ежегодно.
...
Так что - на собрания ходить надо хоть в ОСИ, хоть в ПКСК.
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 10:20
Цитата:
Мне было проще так! В квартире естественно делал всё сам, остальное функционировало! Собрания за 20 с лишним лет было реально 2, куда я ходил, как раз таки уговаривали создать ПТ, там дом вообще был 24 квартиры. Дворник убирался каждый день, периодически забивалась канализация ( дом 1965 года постройки), по первому звонку в течение дня всё очищалось, многие возмущались, что ремонта подъезда нет, но периодически подкрашивалось и ничего не рушилось! Тут то всем домом идём в подвале убирать, то свет чинить там же и т.д. Причем работают от силы человека 4, но если не придёшь страшные обиды и выговоры в домовом чате. Пытаешься ,что то сказать, сразу страшная кара:"Выберем тебя председателем"! Ужасная вещь этот чат, сосед выкинул в мусорку коробку от холодильника, 10 человек сняло " преступление" на телефон и пристыдило.Через 15 минут он прибежал и коробку забрал
Skeptic:
Мне было проще так! В квартире естественно делал всё сам, остальное функционировало! Собрания за 20 с лишним лет было реально 2, куда я ходил, как раз таки уговаривали создать ПТ, там дом вообще был 24 квартиры. Дворник убирался каждый день, периодически забивалась канализация ( дом 1965 года постройки), по первому звонку в течение дня всё очищалось, многие возмущались, что ремонта подъезда нет, но периодически подкрашивалось и ничего не рушилось! Тут то всем домом идём в подвале убирать, то свет чинить там же и т.д. Причем работают от силы человека 4, но если не придёшь страшные обиды и выговоры в домовом чате. Пытаешься ,что то сказать, сразу страшная кара:"Выберем тебя председателем"! Ужасная вещь этот чат, сосед выкинул в мусорку коробку от холодильника, 10 человек сняло " преступление" на телефон и пристыдило.Через 15 минут он прибежал и коробку забрал
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 10:21
Скоро Германию по стукачеству перещеголяем.
Можно просто написать в личку, ты не прав, порежь на куски и сложи в пакеты, но этих общественников не остановить!
[Исправлено: saba, 10.02.2025 - 11:25]
Можно просто написать в личку, ты не прав, порежь на куски и сложи в пакеты, но этих общественников не остановить!
[Исправлено: saba, 10.02.2025 - 11:25]
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 11:25
Я вообще считаю, что приватизация квартир - величайшая глупость, придуманная чиновниками.
Те купоны у меня где-то до сих пор лежат... При переезде я свою квартиру просто сдал домоуправлению.
В Рудном уже покупать пришлось...
Те купоны у меня где-то до сих пор лежат... При переезде я свою квартиру просто сдал домоуправлению.
В Рудном уже покупать пришлось...
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(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 43431
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 13:51
Цитата:
У нашего зп 300 тысяч.
У вас сколько за квадрат и сколько первые этажи магазины платят?
Еще сдирали 290 тысяч в месяц типа управляющей кампании, которую потом через два года тайно закрыли.
Плюс бухгалтер 80
[Исправлено: 111, 10.02.2025 - 14:53]
saba:
дом 45 квартир, 30 процентов на зарплату председателя это слезы!
дом 45 квартир, 30 процентов на зарплату председателя это слезы!
У нашего зп 300 тысяч.
У вас сколько за квадрат и сколько первые этажи магазины платят?
Еще сдирали 290 тысяч в месяц типа управляющей кампании, которую потом через два года тайно закрыли.
Плюс бухгалтер 80
[Исправлено: 111, 10.02.2025 - 14:53]
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 13:52
Если бы председали КСК вели дело открыто и каждый месяц отчитывались сколько собранно и куда потратили,возможно не было бы никакой тайны,даже наоборот появилась бы доверие членов. Помню,много лет назад в местной газете писали, что в нашем КСК Салтанат, пропали три млн наличными. Кто-то втерся в доверие и свалил на север. Как после этого люди могут сдавать деньги в кассу. К тому же председатель выглядела очень респектабельно навесив на себя много брюликов. А ведь люди могут сразу подумать о плохом
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