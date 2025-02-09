Отправлено: - 22:52

abaika95: Была бы у нас северная Корея тебя бы никто не выпустил А выпустив за тобой поехал бы майор Каратаев) Цени

Цитата:Твой коллега что-ли? Ты его тут чаще всех вспоминаешь. Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование? Боятся сами на себя выйти?