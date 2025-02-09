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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 09:38
Цитата:
Не похожи
Отверстия на хвосте посмотри
Все аккуратные как на подбор от заводского изделия
Если бы в самолёт дрон врезался Россия бы уже на всех каналах в тот же день визжала об этом и куски дрона показывали бы
Но Россия молчит
Сказать нечего
И Алиев молчал до того момента пока ему Путин не позвонил и не извинился
Извинился но вину на себя не взяли и компенсацию не выплатили
И тут Алиева понесло
maxsaf:
Фотографии осколков. Они похожи на двух сантиметровые куски стальной проволоки
Фотографии осколков. Они похожи на двух сантиметровые куски стальной проволоки
Не похожи
Отверстия на хвосте посмотри
Все аккуратные как на подбор от заводского изделия
Если бы в самолёт дрон врезался Россия бы уже на всех каналах в тот же день визжала об этом и куски дрона показывали бы
Но Россия молчит
Сказать нечего
И Алиев молчал до того момента пока ему Путин не позвонил и не извинился
Извинился но вину на себя не взяли и компенсацию не выплатили
И тут Алиева понесло
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 09:52
Цитата:
Очевидно: -по сумме, не сравнимы с нашими знаменитыми, пандемийными - 42 500
Тоже был своего рода - бизнес.
abaika95:
они его деньги пилят
они его деньги пилят
Очевидно: -по сумме, не сравнимы с нашими знаменитыми, пандемийными - 42 500
Тоже был своего рода - бизнес.
Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 10:39
Комментарий удален модератором.
Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 21:41
абайка, тебе кто платит?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 22:52
Цитата:
Твой коллега что-ли? Ты его тут чаще всех вспоминаешь. Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование? Боятся сами на себя выйти?
abaika95: Была бы у нас северная Корея тебя бы никто не выпустил А выпустив за тобой поехал бы майор Каратаев) Цени
Твой коллега что-ли? Ты его тут чаще всех вспоминаешь. Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование? Боятся сами на себя выйти?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 22:54
Цитата:
А где те самые красивые и ровные поражающие элементы из этих отверстий? Все на вылет прошли?
abaika95:
Не похожи Отверстия на хвосте посмотри Все аккуратные как на подбор от заводского изделия
Не похожи Отверстия на хвосте посмотри Все аккуратные как на подбор от заводского изделия
А где те самые красивые и ровные поражающие элементы из этих отверстий? Все на вылет прошли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 22:57
Цитата:
Ну ты то здесь не развлекаешься, да? По работе заглядываешь?))
[Исправлено: maxsaf, 10.02.2025 - 00:02]
abaika95:
Ну такОе у вас развлечение)) Извращенское
Ну такОе у вас развлечение)) Извращенское
Ну ты то здесь не развлекаешься, да? По работе заглядываешь?))
[Исправлено: maxsaf, 10.02.2025 - 00:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:08
Цитата:
человеки
а тебе? инопланетяне? Цитата:
у киева надо спросить где расследование)
что то в рот воды набрали
видать и не было никакого айдоса
это ИИ генерировало его фотки))
Цитата:
вполне возможно на вылет прошли
главное входные отверстия видим
они вполне себе схожи с поражающими элементами пво
Цитата:
да
баранов пасу)
ты же просил этим делом заняться)
вот привыкаю
цоб цобэ
electro:
абайка, тебе кто платит?
абайка, тебе кто платит?
человеки
а тебе? инопланетяне? Цитата:
maxsaf:
Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование?
Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование?
у киева надо спросить где расследование)
что то в рот воды набрали
видать и не было никакого айдоса
это ИИ генерировало его фотки))
Цитата:
maxsaf:
А где те самые красивые и ровные поражающие элементы из этих отверстий? Все на вылет прошли?
А где те самые красивые и ровные поражающие элементы из этих отверстий? Все на вылет прошли?
вполне возможно на вылет прошли
главное входные отверстия видим
они вполне себе схожи с поражающими элементами пво
Цитата:
maxsaf:
Ну ты то здесь не развлекаешься, да? По работе заглядываешь?
Ну ты то здесь не развлекаешься, да? По работе заглядываешь?
да
баранов пасу)
ты же просил этим делом заняться)
вот привыкаю
цоб цобэ
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:38
Цитата:
О!!!
abaika95:
азефом сравниваете делая ему комплименты? Ну такОе у вас развлечение))
азефом сравниваете делая ему комплименты? Ну такОе у вас развлечение))
О!!!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:39
Цитата:
Люблю грешным делом поизвращаться!
abaika95:
Извращенское
Извращенское
Люблю грешным делом поизвращаться!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:40
Цитата:
Запросили экстрадицию, ждут когда Казахстан выдаст. К тому же, уголовное дело заведено в Казахстане.
abaika95:
у киева надо спросить где расследование) что то в рот воды набрали
у киева надо спросить где расследование) что то в рот воды набрали
Запросили экстрадицию, ждут когда Казахстан выдаст. К тому же, уголовное дело заведено в Казахстане.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:42
Цитата:
Ну кто-то же был, дырку то в голове настоящую прострелили, не сгенерированную.
abaika95:
видать и не было никакого айдоса это ИИ генерировало его фотки)
видать и не было никакого айдоса это ИИ генерировало его фотки)
Ну кто-то же был, дырку то в голове настоящую прострелили, не сгенерированную.
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