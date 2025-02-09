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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 172 из 172«1...170171172
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 09:38
#2566
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Цитата:
maxsaf:
Фотографии осколков. Они похожи на двух сантиметровые куски стальной проволоки

Не похожи
Отверстия на хвосте посмотри
Все аккуратные как на подбор от заводского изделия
Если бы в самолёт дрон врезался Россия бы уже на всех каналах в тот же день визжала об этом и куски дрона показывали бы
Но Россия молчит
Сказать нечего
И Алиев молчал до того момента пока ему Путин не позвонил и не извинился
Извинился но вину на себя не взяли и компенсацию не выплатили
И тут Алиева понесло
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 09:52
#2567
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Цитата:
abaika95:
они его деньги пилят


Очевидно: -по сумме, не сравнимы с нашими знаменитыми, пандемийными - 42 500
Тоже был своего рода - бизнес.
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Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 10:39
#2568
Комментарий удален модератором.
Г
Гость
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 21:41
#2569
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абайка, тебе кто платит?
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 22:52
#2570
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Цитата:
abaika95: Была бы у нас северная Корея тебя бы никто не выпустил А выпустив за тобой поехал бы майор Каратаев) Цени

Твой коллега что-ли? Ты его тут чаще всех вспоминаешь. Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование? Боятся сами на себя выйти? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 22:54
#2571
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Цитата:
abaika95:
Не похожи Отверстия на хвосте посмотри Все аккуратные как на подбор от заводского изделия

А где те самые красивые и ровные поражающие элементы из этих отверстий? Все на вылет прошли? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.02.25 - 22:57
#2572
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Цитата:
abaika95:
Ну такОе у вас развлечение)) Извращенское

Ну ты то здесь не развлекаешься, да? По работе заглядываешь?))

[Исправлено: maxsaf, 10.02.2025 - 00:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:08
#2573
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Цитата:
electro:
абайка, тебе кто платит?

человеки
а тебе? инопланетяне? Цитата:
maxsaf:
Он, кстати, жив ещё? А напарник его где? Где открытое расследование?

у киева надо спросить где расследование)
что то в рот воды набрали
видать и не было никакого айдоса
это ИИ генерировало его фотки))
Цитата:
maxsaf:
А где те самые красивые и ровные поражающие элементы из этих отверстий? Все на вылет прошли?

вполне возможно на вылет прошли
главное входные отверстия видим
они вполне себе схожи с поражающими элементами пво
Цитата:
maxsaf:
Ну ты то здесь не развлекаешься, да? По работе заглядываешь?

да
баранов пасу)
ты же просил этим делом заняться)
вот привыкаю
цоб цобэ
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:38
#2574
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Цитата:
abaika95:
азефом сравниваете делая ему комплименты? Ну такОе у вас развлечение))

О!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:39
#2575
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Цитата:
abaika95:
Извращенское

Люблю грешным делом поизвращаться!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:40
#2576
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Цитата:
abaika95:
у киева надо спросить где расследование) что то в рот воды набрали

Запросили экстрадицию, ждут когда Казахстан выдаст. К тому же, уголовное дело заведено в Казахстане.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.02.25 - 10:42
#2577
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Цитата:
abaika95:
видать и не было никакого айдоса это ИИ генерировало его фотки)

Ну кто-то же был, дырку то в голове настоящую прострелили, не сгенерированную.
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Страница 172 из 172«1...170171172
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