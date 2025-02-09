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ACROS:

Они почти все НАШИ

Цитата:Просто речь идёт о золотой медали.На всех соревнованиях командные места распределяются по количеству именно золота. Команда/страна может иметь много серебра и бронзы, но если нет золота, то она будет в конце списка.Потому и столько восторгов и внимания победителю именно из-за первого места.Остальные, к сожалению, в тени остаются...