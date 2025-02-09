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≡ Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51106
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 09.02.25 - 19:59
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Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала первое «золото», опередив в финале эстафеты на 5000 м с результатом 6 мин. 59,415 сек. сборную Японии (7.03,010), занявшей второе место, и сборную Китая (7.03,909), ставшую третьей.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2085
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 09.02.25 - 19:59
#1
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Мои поздравления отцу Глеба - Василию Ивченко, врачу-хирургу высшей категории, заведующему отделением Рудненской городской больницы!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7531
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 08:15
#2
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Цитата:
Skeptic:
Мои поздравления


Они почти все НАШИ, корреспондент наверное не в курсе: Денис Никиша - уроженец г.Костанай; Глеб Ивченко-г.Рудный; Мерсаид Жаксыбаев- совсем наш жетыкаринец, а родина его с. Свободной Камышнинский район.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 09:25
#3
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Денис Никиша - одноклассник моей дочери, молодец, не первый год прославляет Казахстан!
Наши спортсмены по шорт- треку уже давно в мировом топе! Поздравляю!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2085
Re: Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских...
Отправлено: 10.02.25 - 09:53
#4
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Цитата:
ACROS:
Они почти все НАШИ

Просто речь идёт о золотой медали.
На всех соревнованиях командные места распределяются по количеству именно золота. Команда/страна может иметь много серебра и бронзы, но если нет золота, то она будет в конце списка.
Потому и столько восторгов и внимания победителю именно из-за первого места.
Остальные, к сожалению, в тени остаются...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Обладателем золотой медали по шорт-треку зимних Азиатских игр стал спортсмен из Рудного
Отправлено: 10.02.25 - 10:32
#5
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Цитата:
Skeptic:
Просто речь идёт о золотой медали.

Вы не поняли, в состав золотой команды входили и Никиша и Ивченко и другие. Там 6 человек на пьедестале стояло, гонку к сожалению не видел, только награждение, пока с работы приехал,они уже победили! :-)
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