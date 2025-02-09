Отправлено: - 22:00

111:

А как гнилые трубы у меня в подвале бежали, так и бегут..

Цитата:---Так не здесь пиши , а выдвигай себя в председатели , выигрывай , побеждай и будь лучшим . Думаю , народ тебя поддержит!!!