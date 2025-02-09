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≡ Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51106
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 09:58
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После того как жилищная реформа с треском провалилась, про нее потихоньку начинают забывать. Казалось бы, руководство страны должно сделать выводы, должна начаться активная работа над исправлением промахов. Но ничего подобного не наблюдается.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7407
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 17:56
#30
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Обсуждается серьезная тема,а тут амирчик, там акимчик, кони,люди все перемешались. Мало вам целую ветку отдали ,так ещё и там и тут успевает и все должны с этим бредом сидеть тут тратить времЯ
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2085
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 18:13
#31
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Цитата:
сайлау курманов:

Да...
Жалко, на сайте нет функции "Игнор"...
Сколько мусора летело бы мимо...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11579
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:00
#32
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Цитата:
111:
А как гнилые трубы у меня в подвале бежали, так и бегут..

---Так не здесь пиши , а выдвигай себя в председатели , выигрывай , побеждай и будь лучшим . Думаю , народ тебя поддержит!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11579
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:05
#33
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Цитата:
111:
знаменитое на весь мир


---Ну да :lol: :lol: :lol: Весь мир это видел :lol: Даже в Антарктиде ;-) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11579
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:11
#34
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Цитата:
Skeptic:
Жалко, на сайте нет функции "Игнор"... Сколько мусора летело бы мимо...

----Может редакция сделает это
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Г
Гость
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:15
#35
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Цитата:
Гога:
Может редакция сделает это

без вариантов.
они не знают, как это сделать
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2085
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 22:19
#36
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Цитата:
Гога:
Может редакция сделает это

Не может.
Денег нет на новый сайт.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 09:32
#37
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Цитата:
ACROS:
он и не должен куда либо ВМЕШИВАТЬСЯ

Основы менеджмента, первый курс университета!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 09:44
#38
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Мой опыт нахождения в ПКСК и ОСИ! В ПКСК я отдал деньги и никому ничего не должен, в ОСИ, я отдал деньги и должен выходить на собрания, субботники, денег на дворника нет, от председательства все отпихиваются, дом 45 квартир, 30 процентов на зарплату председателя это слезы! Что дальше будет, когда дом немного постареет ума не приложу!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2085
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 10:04
#39
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Цитата:
saba:
никому ничего не должен

Основное и глубочайшее заблуждение большинства членов ПКСК.
"Я им плачу, а они ничего не делают!"
...
ПКСК - кооператив собственников квартир. По сути - такое же объединение, как и ОСИ.
И управляется аналогично. Правление с председателем, ревизионная комиссия, председатель ПКСК... - выборные структуры. И выбирают их члены ПКСК. Те активисты, которые не считают, что "там без нас всё решают!"
Они ходят на собрания, выбирают правление, председателей, ревизионную комиссию... Заслушивают отчёты, решают, на какие нужды направить собранные деньги...
Ведь, по сути, те деньги, которые "мы им платим", на самом деле - членские взносы членов ПКСК в общую кассу. И председатель ПКСК права не имеет самостоятельно решать, куда и на что их тратить. Он это делает совместно с правлением. И отчитывается за каждый тыин перед общим собранием ежегодно.
...
Так что - на собрания ходить надо хоть в ОСИ, хоть в ПКСК.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 10:20
#40
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Цитата:
Skeptic:

Мне было проще так! В квартире естественно делал всё сам, остальное функционировало! Собрания за 20 с лишним лет было реально 2, куда я ходил, как раз таки уговаривали создать ПТ, там дом вообще был 24 квартиры. Дворник убирался каждый день, периодически забивалась канализация ( дом 1965 года постройки), по первому звонку в течение дня всё очищалось, многие возмущались, что ремонта подъезда нет, но периодически подкрашивалось и ничего не рушилось! Тут то всем домом идём в подвале убирать, то свет чинить там же и т.д. Причем работают от силы человека 4, но если не придёшь страшные обиды и выговоры в домовом чате. Пытаешься ,что то сказать, сразу страшная кара:"Выберем тебя председателем"! Ужасная вещь этот чат, сосед выкинул в мусорку коробку от холодильника, 10 человек сняло " преступление" на телефон и пристыдило.Через 15 минут он прибежал и коробку забрал
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7029
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 10.02.25 - 10:21
#41
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Скоро Германию по стукачеству перещеголяем.
Можно просто написать в личку, ты не прав, порежь на куски и сложи в пакеты, но этих общественников не остановить!

[Исправлено: saba, 10.02.2025 - 11:25]
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