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≡ Не стреляйте в казарку! - Почему Костанайская область привлекает внимание орнитологов мира
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51106
Не стреляйте в казарку! - Почему Костанайская область привлекает внимание орнитологов мира
Отправлено: 09.02.25 - 21:38
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Вид краснокнижный, нуждающийся в охране, а вот ее-то и нелегко обеспечить в современном мире, где человечество наступает на исконные места обитания и миграции, расширяя свои поселения, распахивая земли под сельхозугодья, вгрызаясь в тело планеты при добыче ископаемых и загрязняя окружающую среду всеми способами.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1355
Re: Не стреляйте в казарку! - Почему Костанайская область...
Отправлено: 09.02.25 - 21:38
#1
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Я бы с удовольствием послушал лекцию специалистам буклет изучил, только о мероприятии не слышал, к сожалению. И приятели охотникам бы рассказал, но анонс слабый был видимо.
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