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Вид краснокнижный, нуждающийся в охране, а вот ее-то и нелегко обеспечить в современном мире, где человечество наступает на исконные места обитания и миграции, расширяя свои поселения, распахивая земли под сельхозугодья, вгрызаясь в тело планеты при добыче ископаемых и загрязняя окружающую среду всеми способами.