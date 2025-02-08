Отправлено: - 15:14

абике:

! Ведь в Казахстане, спиртные напитки в виде спирта, водки, впервые массово были ввезены вместе с первоцелинниками, которым и выдавали, чтобы "легче" перенести суровые погодные условия!

Цитата:......историю плохо знаете,первый алкоголь завезли столыпинцы из царской россии теперешней украины и российских губерней они уже ехали с бутылями самогона и аппаратами для его производства....Они научили местное население его употреблять и материться......