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≡ Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51104
Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Отправлено: 08.02.25 - 17:13
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Ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент: мужчина начал вести себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью. Полицейские установили личность дебошира 34-летнего местного жителя, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7407
Re: Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Отправлено: 08.02.25 - 17:13
#1
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Моих дебоширов (в бытность мною барменом) охрана практически всегда забирала ссобой,при этом дебошир изрядно нюхал перцовый баллон и получал несколько раз битой по горбу. После глумления над ним охранниками практически всех хулиганов отпускали домой. Последние,На второй день трезвые приходили на извиняйте и бесконца благодирили что не сдали куда следовало,иначе не избегут штраф и прочих неприятностей
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1865
Re: Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Отправлено: 08.02.25 - 17:35
#2
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В отношении него было возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд постановил наложить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

....всеволишь маленький испуг 20 МПР....но пить надо учиться или молочко через тряпочку сосать чтоб не быть буйным....
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
672
Re: Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Отправлено: 08.02.25 - 21:10
#3
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Правильно, битье определяет осознание, поскольку, такие биоособи генетически не переносят спиртные напитки! Ведь в Казахстане, спиртные напитки в виде спирта, водки, впервые массово были ввезены вместе с первоцелинниками, которым и выдавали, чтобы "легче" перенести суровые погодные условия!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17578
Re: Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Отправлено: 09.02.25 - 09:04
#4
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Буквально на неделе полиция выступила с идеей закрыть магазины с алкоголем а то много буйных и тут резко кто-то слил видос с одним из таких

Совпадение? Не думаю
Щас начнется поток приводов и видосов с алкоголиками и сумасшедшими
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1865
Re: Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Отправлено: 09.02.25 - 15:14
#5
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Цитата:
абике:
! Ведь в Казахстане, спиртные напитки в виде спирта, водки, впервые массово были ввезены вместе с первоцелинниками, которым и выдавали, чтобы "легче" перенести суровые погодные условия!


......историю плохо знаете,первый алкоголь завезли столыпинцы из царской россии теперешней украины и российских губерней они уже ехали с бутылями самогона и аппаратами для его производства....Они научили местное население его употреблять и материться......
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