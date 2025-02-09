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≡ 11 детей вытащили из снежного заноса спасатели на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51104
11 детей вытащили из снежного заноса спасатели на трассе в Костанайской области
Отправлено: 09.02.25 - 12:14
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- В 20 км от Амантогая на автодороге областного значения "Аулиеколь-Жолдама" два автобуса с детьми, следующие на соревнование, застряли в снежном заносе, - сообщили спасатели.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7530
Re: 11 детей вытащили из снежного заноса спасатели на трассе в...
Отправлено: 09.02.25 - 12:14
#1
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Цитата://Помимо школьных автобусов в плену непогоды оказались 7 легковых автомобилей, в которых находились 14 человек.///


Алгоритм действии, органов образования, сначала: "..убедиться в отсутствии НЕПОГОДЫ для выезда за пределы населённого пункта на соревнования и только ПОТОМ отправлять детей в рейс..."-очевидно этого не было сделано или же коммунальные службы НЕВЕРНО информировали РОНО и проявили ПРЕСТУПНУЮ халатность.

Вопрос:".. КТО и КАК понесёт ответственность за угрозу жизни детей и возмещения затраченных сил и средств ?.."

Так вроде должно быть, если судить по рассылаемым СМС-кам.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1865
Re: 11 детей вытащили из снежного заноса спасатели на трассе в...
Отправлено: 09.02.25 - 15:01
#2
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.....живём не в тундре,не в тайге в век связи,интернета,доступных средств массовой информации....просто высунуть свою глупую голову в форточку и посмотреть какая погода сегодня....хорошо что всё обашлось без жертв....
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