После того как жилищная реформа с треском провалилась, про нее потихоньку начинают забывать. Казалось бы, руководство страны должно сделать выводы, должна начаться активная работа над исправлением промахов. Но ничего подобного не наблюдается. Читать новость
При тут я? Деньги конечно вымаливают, в этот раз наш ребенок пошел и дал дядям деньги на елку, а они даже конфетку ему не дали на Новый год, нет денег говорят, хотя для рилсов и сторис и для акима и журналистов, водили их жрать на наши деньги. Все для понтов, все для акима
Я одну ёлку поставил, до сих пор стоит, и денег ни у кого не просил, сами нарядили, уже три года ставлю в своем закутке. А эти прям за наши деньги орут на всех, кто не сдал, тот враг. Сейчас готовят к Наурызу население. Но уже сдавать денег не стану. Один плов нам за 400 тысяч пропихивают. Дал им десять ковров и паласов, хватит.
В том году на Наурызе председатели ОСИ оттолкнули моего ребенка от Акимачтобы сфоткаться самим с ним, Амирку выпнули. Звери. И никому не давали акима. Я блин с психу его дернул за рукав и попросил сфоткаться с ребенком,
Вот так вот, самый дружный двор, как нас преподносят, на самом деле тут беспредел какой то, сколько спрашиваю, нигде такого нет, деньги выбивают буквально, ладно, сдаешь на снег чтобы убрать, но если не вышел то ты уже враг, долбить лед. Ну и многое другое. В том году с Наташкой тонну песка насобирали в ОСИ на гололед, и где этот песок? А его использовали их строители и теперь песка для наледи нет. И вот эта повсеместная травля активистов на того, кто спросит за трубу или течь. Все боятся. Так и живем.
Да там у них из под крана капает прокладка, ну поставь в него другой или заглушку копеечную, нет же, из за своих психов не хочет ставить. Потому что его наш подъезд не хвалит как принято в общем чате. Там с утра до ночи, если где то ОСИ лампочку поменяли, - Хвала всевышнему, Хвала председателю, Иншала, Аллах с нами и тд и тп.. И ты обязан это делать, хвалить без конца И всем внушают что тот делает все бесплатно. Да, за 300 тысяч то.. Где нибудь в городе или в мире есть такое как у нас, раболепие беред бывшими силовиками?
Это смотря сколько денег соберут, если соберут как обычно 500-700 тысяч с населения, то вполне можем выиграть грамоту очередную. Уже подготавливают, там с первого марта и до середины апреля будут казахские праздники, ораза или что то там, мусульманский Новый год с 16 по 23. Есть родственники журналисты, которые раскручивать начнут задолго до. В общем все путем.
У Юджина смотрел, там красиво, но не богато. Мы заткнем всех деньгами. В конце концов 240 квартир, людей много, две девятиэтажки, одна пятиэтажка и одна трехэтажка. Удобное расположение. В отличие от тех, у кого просто одно ОСИ на один дом, там с нами просто физически не смогут потягаться деньгами. Этим мы хорошо и выигрываем. Тем более некоторые предприниматели закидывать начали по 100 тысяч и больше на праздники, даже которые народ не отмечает, но отмечаются они в "кругу друзей" отдельно.. В чем сила ОСИ? В деньгах.. А у нас денег много, очень много..
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