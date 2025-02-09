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≡ Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51104
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 09:58
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После того как жилищная реформа с треском провалилась, про нее потихоньку начинают забывать. Казалось бы, руководство страны должно сделать выводы, должна начаться активная работа над исправлением промахов. Но ничего подобного не наблюдается.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7530
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:08
#15
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Цитата:
111:
Аким два раза признавал наше ОСИ лучшим.


Наверное ваш председатель ОСИ с акимом- КЕНТУБАСЫ - ЛЕВШИЕ друзья ?
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
102
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:09
#16
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Цитата:
Skeptic:
Skeptic


Вы ссылаетесь на статью в СМИ от 30 июня 2023.
Она была актуальна в том моменте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:16
#17
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Цитата:
maxsaf:
Тебя уже не берут?

При тут я?
Деньги конечно вымаливают, в этот раз наш ребенок пошел и дал дядям деньги на елку, а они даже конфетку ему не дали на Новый год, нет денег говорят, хотя для рилсов и сторис и для акима и журналистов, водили их жрать на наши деньги.
Все для понтов, все для акима
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:18
#18
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Я одну ёлку поставил, до сих пор стоит, и денег ни у кого не просил, сами нарядили, уже три года ставлю в своем закутке.
А эти прям за наши деньги орут на всех, кто не сдал, тот враг.
Сейчас готовят к Наурызу население.
Но уже сдавать денег не стану.
Один плов нам за 400 тысяч пропихивают.
Дал им десять ковров и паласов, хватит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:20
#19
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Цитата:
ACROS:
Наверное ваш председатель ОСИ с акимом- КЕНТУБАСЫ - ЛЕВШИЕ друзья ?

Да, там же этот, кто руководит председателем, тот имеет вес, предприниматель, в дружбе таджикскоузбекской диаспоры он там главный, фоткается с Аксакаловым постоянно на тоях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:23
#20
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В том году на Наурызе председатели ОСИ оттолкнули моего ребенка от Акимачтобы сфоткаться самим с ним, Амирку выпнули.
Звери.
И никому не давали акима.
Я блин с психу его дернул за рукав и попросил сфоткаться с ребенком,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:26
#21
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Так появилось это знаменитое на весь мир фото, не успел сфоткать как аким поцеловал Амирку, я сам опешил

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:30
#22
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Вот так вот, самый дружный двор, как нас преподносят, на самом деле тут беспредел какой то, сколько спрашиваю, нигде такого нет, деньги выбивают буквально, ладно, сдаешь на снег чтобы убрать, но если не вышел то ты уже враг, долбить лед.
Ну и многое другое.
В том году с Наташкой тонну песка насобирали в ОСИ на гололед, и где этот песок?
А его использовали их строители и теперь песка для наледи нет.
И вот эта повсеместная травля активистов на того, кто спросит за трубу или течь.
Все боятся.
Так и живем.

[Исправлено: 111, 09.02.2025 - 14:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:33
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но как мы лифт не дали им, чтоб они сдали сами, наш подъезд, это вообще атас.
Теперь тут все враги ОСИ живут..
За исключением нескольких шестерок стукачей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 13:40
#24
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Цитата:
ACROS:
На Вайберисе,

Да там у них из под крана капает прокладка, ну поставь в него другой или заглушку копеечную, нет же, из за своих психов не хочет ставить.
Потому что его наш подъезд не хвалит как принято в общем чате.
Там с утра до ночи, если где то ОСИ лампочку поменяли, - Хвала всевышнему, Хвала председателю, Иншала, Аллах с нами и тд и тп..
И ты обязан это делать, хвалить без конца
И всем внушают что тот делает все бесплатно.
Да, за 300 тысяч то..
Где нибудь в городе или в мире есть такое как у нас, раболепие беред бывшими силовиками?

[Исправлено: 111, 09.02.2025 - 15:32]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7530
Re: Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 14:13
#25
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Цитата:
111:
Сейчас готовят к Наурызу население.


Снова первое место будет ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 14:16
#26
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Цитата:
ACROS:
Снова первое место будет ?

Это смотря сколько денег соберут, если соберут как обычно 500-700 тысяч с населения, то вполне можем выиграть грамоту очередную.
Уже подготавливают, там с первого марта и до середины апреля будут казахские праздники, ораза или что то там, мусульманский Новый год с 16 по 23.
Есть родственники журналисты, которые раскручивать начнут задолго до.
В общем все путем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43411
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 14:21
#27
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Цитата:
ACROS:
Снова первое место будет ?

У Юджина смотрел, там красиво, но не богато.
Мы заткнем всех деньгами.
В конце концов 240 квартир, людей много, две девятиэтажки, одна пятиэтажка и одна трехэтажка.
Удобное расположение.
В отличие от тех, у кого просто одно ОСИ на один дом, там с нами просто физически не смогут потягаться деньгами.
Этим мы хорошо и выигрываем.
Тем более некоторые предприниматели закидывать начали по 100 тысяч и больше на праздники, даже которые народ не отмечает, но отмечаются они в "кругу друзей" отдельно..
В чем сила ОСИ?
В деньгах..
А у нас денег много, очень много..
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2080
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 16:59
#28
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Цитата:
ACROS:
он и не должен куда либо ВМЕШИВАТЬСЯ

Об этом я и говорю.
Потому и не понятно про второго автора.
Или автор статьи забыл про него, настоящего, или его намёки на Токаева - не к месту.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2080
Морис КИМ: Ошибка, у которой два автора
Отправлено: 09.02.25 - 17:28
#29
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Цитата:
EvilWizard:
Расписано всё тут

Смотрите здесь:
Статьи 45, 46, 47, 48...

[Исправлено: Skeptic, 09.02.2025 - 18:29]
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