Отправлено: - 12:30

абике:

путем выдачи им ежегодных льготных субсидий.

abaika95:

ничего бы с ними не случилось

Цитата:Цитата:Вот именно, что: "...ничего не случилось и ничего НЕ БУДЕТ...".Насколько я в теме: "...долги по различным видам субсидиям, а это примерно 50 ярдов, и это только по нашей области, в связи с так называемым искусственным ДЕФИЦИТОМ гос. бюджета - я, так думаю, что не будут выплачивать ( это уже тянется ТРЕТИЙ год), да и областное казначейство ( главный РАСПОРЯДИТЕЛЬ денег в области) с каждым днём пустеет...".Почему ИСКУССТВЕННЫЙ: - при таких БЕСТОЛКОВЫХ тратах; при таких попустительствах в системе гос.закупках по принципу "одного клиента"; при таком БЕСТОЛКОВОМ контроле "государства в государстве" - (Самрук_Казына); при БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ льготах бизнессу и гражданам - никакой бюджет не будет бюджетом "РАЗВИТИЯ".