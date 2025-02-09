Re: 11 детей вытащили из снежного заноса спасатели на трассе в...

Отправлено: - 12:14

Цитата://Помимо школьных автобусов в плену непогоды оказались 7 легковых автомобилей, в которых находились 14 человек.///





Алгоритм действии, органов образования, сначала: "..убедиться в отсутствии НЕПОГОДЫ для выезда за пределы населённого пункта на соревнования и только ПОТОМ отправлять детей в рейс..."-очевидно этого не было сделано или же коммунальные службы НЕВЕРНО информировали РОНО и проявили ПРЕСТУПНУЮ халатность.



Вопрос:".. КТО и КАК понесёт ответственность за угрозу жизни детей и возмещения затраченных сил и средств ?.."



Так вроде должно быть, если судить по рассылаемым СМС-кам.