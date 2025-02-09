После того как жилищная реформа с треском провалилась, про нее потихоньку начинают забывать. Казалось бы, руководство страны должно сделать выводы, должна начаться активная работа над исправлением промахов. Но ничего подобного не наблюдается. Читать новость
С какого боку бывший Елбасы был хозяйственником, да ещё при этом и ОПЫТНЫМ. Он всю жизнь проработал в идеологической сфере, чуть- чуть Пред.Сов.мина ( эта должность - скорее ПОЛИТИЧЕСКАЯ, нежели- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ) и потом автоматом перешёл на работу Первым секретарём ЦК КПКазахстана и Президентом. Так вроде.
Про второго автора я не нашёл... Да и вообще, сама статья мне видится такой же не сильно продуманной и законченной, как и упоминаемые в ней законы. ... Я этой теме много времени уделил в последние 3-4 года... С Рау спорил, наряду с другими участниками дискуссий, отстаивая ПКСК, и в фейсбуке, и в инстаграмме, и при личных встречах... ПКСК мы отстояли. Они теперь в законодательстве такие же полноправные единицы, как и ОСИ, и ПТ. Почему у автора статьи они "находятся в незавидном положении и их состояние оставляет желать лучшего" - не понятно...
Skeptic: ПКСК мы отстояли. Они теперь в законодательстве такие же полноправные единицы, как и ОСИ, и ПТ. Почему у автора статьи они "находятся в незавидном положении и их состояние оставляет желать лучшего" - не понятно...
Статья 42 Закона РК "О жилищных отношениях" (текущая редакция).
1. Собственники квартир, нежилых помещений для управления объектом кондоминиума, финансирования его содержания и обеспечения сохранности общего имущества объекта кондоминиума обязаны выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума: 1) объединение собственников имущества; 2) простое товарищество многоквартирного жилого дома (простое товарищество), если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает тридцати; 3) непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает шестнадцати.
2. Собственники квартир, нежилых помещений свободны в выборе и смене форм управления объектом кондоминиума, определенных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Заказчик (застройщик) многоквартирного жилого дома после регистрации многоквартирного жилого дома вправе привлечь управляющую компанию для управления многоквартирным жилым домом на период до момента создания в данном многоквартирном жилом доме одной из форм управления объектом кондоминиума, определенных пунктом 1 настоящей статьи, сроком до шести месяцев.
4. При недостижении соглашения между собственниками квартир, нежилых помещений о выборе формы управления объектом кондоминиума, определенной пунктом 1 настоящей статьи, а также если была использована возможность, определенная пунктом 3 настоящей статьи, жилищная инспекция в установленном законодательством Республики Казахстан порядке определяет и назначает сроком до одного года временную управляющую компанию в соответствии с правилами определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании по управлению объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома. Временная управляющая компания обязана открыть в банке второго уровня текущий счет для зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума данного многоквартирного жилого дома. Собственники квартир, нежилых помещений обязаны в период управления объектом кондоминиума временной управляющей компанией выбрать одну из форм управления согласно пункту 1 настоящей статьи.
В этой связи непонятно, вообще о чём речь? Где и кто отстоял ПКСК? В законе, например, чётко изложены формы управления многоквартирными домами и ПКСК среди них - нет. Так вообще о какой ошибке речь?
Сдаётся мне, Токаев в это дело вмешался только тогда, когда до него дошли разговоры о недовольстве людей планами ликвидации ПКСК. До этого он вообще не интересовался этой темой. Приписывать ему авторство хоть в какой-то степени - заблуждение.
Теперь в каждом доме прявился свой начальник, которого содержат жильцы, Вместо одного начальника одного бухгалтера, на 10 домов, теперь 10 начальников и 10 бухгалтеров. Мы своему платим 300 тысяч плюс буху 80 тысяч. Оплата 100 тенге квадрат. Предприниматели 160 И... Денег как не было так и нет. Все уходит на содержание председателя и его свиту, чаепития, праздники и например установку флагштоков. На крена нам флагшток с флагом во двое, кто нибудь скажет? Ну и потратив 500 тысяч наших денег на елку, мы стали самым лучшим двором на планете и нам Аким подарил колонку за 150 тысяч тенге.. Вот чем занимаются сейчас председатели ОСИ, соревнуются между собой на призы от акимата. А как гнилые трубы у меня в подвале бежали, так и бегут..
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