Год прошел, как сон пустой? - Проблема с участием в госпрограмме для житикаринских аграриев не сдвинулась с места

Отправлено: - 21:26

Банки по закону считаются независимыми и поэтому ничего менять не будут ради хотелок! Они даже Президенту не подотчетны! Банки по закону ничем и никому не обязаны, это их право! Поэтому свои права они сами нарушать не будут, особенно в субсидировании, как например Правительство сделало иждивенцами всех латифундистов, кончая КХ, ФХ, путем выдачи им ежегодных льготных субсидий. Более 34 лет выдают всем субсидии на удобрения и лизинг, а "воз" и ныне там! Почему, а потому что так удобно коррупционировать тем, кто выдает субсидии, и банки знают об этом и никогда рисковать своим бюджетом не будут!