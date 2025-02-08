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≡ Год прошел, как сон пустой? - Проблема с участием в госпрограмме для житикаринских аграриев не сдвинулась с места
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51102
Год прошел, как сон пустой? - Проблема с участием в госпрограмме для житикаринских аграриев не сдвинулась с места
Отправлено: 08.02.25 - 18:03
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У участников областного агросовещания должно было появиться ощущение полного совпадения с мизансценой годовой давности. Такое же совещание в начале февраля 2024-го. И тот же вице-министр сельского хозяйства участвует. И вопрос ему снова задает представитель КХ из Житикаринского района. И суть его прежняя: крестьянское хозяйство не может участвовать в программе господдержки «Сделано в Казахстане».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7517
Re: Год прошел, как сон пустой? - Проблема с участием в...
Отправлено: 08.02.25 - 18:03
#1
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Если этот фин.институт, в данном случае КазАгроФинанс (КАФ) в течении года не рассмотрел данную ситуацию,( а, это длиться НЕ ОДИН год) то зуб даю, что не рассмотрит НИКОГДА: - финансовые институты ( Банки, КАФ, АКК) - это как правило КОНСЕРВАТИВНЫЕ организации в части ВОЗВРАТНОСТИ выданных займов и они НИКОГДА не будут играть в пользу сельхозников, и они СТО раз обложат тебя обязательствами и гарантиями прежде чем выдать вам кредит.

И они ЧИХАТЬ хотели и на министра и на акима.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
672
Год прошел, как сон пустой? - Проблема с участием в госпрограмме для житикаринских аграриев не сдвинулась с места
Отправлено: 08.02.25 - 21:26
#2
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Банки по закону считаются независимыми и поэтому ничего менять не будут ради хотелок! Они даже Президенту не подотчетны! Банки по закону ничем и никому не обязаны, это их право! Поэтому свои права они сами нарушать не будут, особенно в субсидировании, как например Правительство сделало иждивенцами всех латифундистов, кончая КХ, ФХ, путем выдачи им ежегодных льготных субсидий. Более 34 лет выдают всем субсидии на удобрения и лизинг, а "воз" и ныне там! Почему, а потому что так удобно коррупционировать тем, кто выдает субсидии, и банки знают об этом и никогда рисковать своим бюджетом не будут!
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