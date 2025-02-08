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≡ В Харбине открылись зимние Азиатские игры. Участие в них приняли и костанайские спортсмены
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51102
В Харбине открылись зимние Азиатские игры. Участие в них приняли и костанайские спортсмены
Отправлено: 08.02.25 - 14:55
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В Китае стартовали IX зимние Азиатские игры, торжественная церемония открытия которых состоялась в Харбине. В соревнованиях примут участие 1275 спортсменов (755 мужчины и 520 женщин) из 34 национальных олимпийских комитетов континента.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11574
Re: В Харбине открылись зимние Азиатские игры. Участие в них...
Отправлено: 08.02.25 - 14:55
#1
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****Всего на Играх будет разыграно 196 комплектов медалей***
----В рамках игр планируется проведение 64 соревнований
---64 Медалей всего Комплекты медалей
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2495
Re: В Харбине открылись зимние Азиатские игры. Участие в них...
Отправлено: 08.02.25 - 21:10
#2
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Исправил. Спасибо
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