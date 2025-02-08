Отправлено: - 17:41

.....человека не стоит наказывать это Жана Казахстан и кто как хочет так и самовыражается ...вот один молодой человек своё хозяйство пришпандорил на красной площади а потом банк поджёг во Франции это тоже самовыражение а ему всё с рук сашло ...