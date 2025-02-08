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"Не оставили без внимания такой "перформанс" - В Костанае полицией задержан голый мужчина, бегавший по улицам
"Не оставили без внимания такой "перформанс" - В Костанае полицией задержан голый мужчина, бегавший по улицам
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