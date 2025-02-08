Отправлено: - 09:58

многие как за рубежом, так и в нашей стране относятся к Казахстану как бы с насмешкой.

Или возьмем нашумевшую в последнее время норму о штрафе за прогрев двигателя автомобиля более 5 минут

Потому за границей и смеются издевательски

Единственно, что нового требует Токаев, так это цифровые технологии и искусственный интеллект.

[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 11:22]

Цитата:Да понял я, понял, завязываюЦитата:Цитата:Тут я не смеялся. Спорил, было делоЦитата:А смысл? Гиганты и лидеры IT триллионы долларов вкладывают, чтобы в итоге им AGI сказал, что надо барашков разводить, чтобы было что кушать. Не лучше ли сыграть на опережение, и реально направить усилия на сх и продовольствие. Восемь миллиардов человек кормить надо, это и без ИИ понятно. Лидеров в ИИ уже не догнать, а вот в овцеводстве есть реальный шанс стать первыми.