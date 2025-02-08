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Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51102
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 09:53
Токаев выразил недовольство тем, что многие как за рубежом, так и в нашей стране относятся к Казахстану как бы с насмешкой. Вот я и задумался: а кто в этом виноват? Ответ однозначен: действия нашей власти и порождают эти насмешки.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7406
Re: Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 09:53
когда надо было развивать сх,строить нпз,дороги и улучшать инфроструктуры,Назарбаев был озабочен новой столицей,взякие имиджевые мероприятия, воровали все кому не лень, разрушали и продавали все что можно. Достаточно было сказать акимам чтобы сохранили и не разрушали жилье даже пусть пустые,а теперь все что строят разваливается. Я считаю что мы потеряли время и стыдно перед молодежью.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2075
Re: Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 09:54
Нда...
Если бы некто Робинсон этой простой истины не выдал "на горА", мы бы и не знали...
...
Только осталась непонятной последняя фраза "Вот и наши чиновники и бизнесмены усвоили."
Какая-то незаконченная она получилась...
Если бы некто Робинсон этой простой истины не выдал "на горА", мы бы и не знали...
...
Только осталась непонятной последняя фраза "Вот и наши чиновники и бизнесмены усвоили."
Какая-то незаконченная она получилась...
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 09:58
Цитата:
Да понял я, понял, завязываю
Цитата:
Цитата:
Тут я не смеялся. Спорил, было дело
Цитата:
А смысл? Гиганты и лидеры IT триллионы долларов вкладывают, чтобы в итоге им AGI сказал, что надо барашков разводить, чтобы было что кушать. Не лучше ли сыграть на опережение, и реально направить усилия на сх и продовольствие. Восемь миллиардов человек кормить надо, это и без ИИ понятно. Лидеров в ИИ уже не догнать, а вот в овцеводстве есть реальный шанс стать первыми.
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 11:22]
многие как за рубежом, так и в нашей стране относятся к Казахстану как бы с насмешкой.
Да понял я, понял, завязываю
Цитата:
Или возьмем нашумевшую в последнее время норму о штрафе за прогрев двигателя автомобиля более 5 минут
Цитата:
Потому за границей и смеются издевательски
Тут я не смеялся. Спорил, было дело
Цитата:
Единственно, что нового требует Токаев, так это цифровые технологии и искусственный интеллект.
А смысл? Гиганты и лидеры IT триллионы долларов вкладывают, чтобы в итоге им AGI сказал, что надо барашков разводить, чтобы было что кушать. Не лучше ли сыграть на опережение, и реально направить усилия на сх и продовольствие. Восемь миллиардов человек кормить надо, это и без ИИ понятно. Лидеров в ИИ уже не догнать, а вот в овцеводстве есть реальный шанс стать первыми.
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 11:22]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7517
Re: Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 12:14
Цитата:
Думаете ??
Был тут Юджин, который ВСЕГДА с спорах почему то ВСЕГДА отправлял местное население ЗА юрту справлять нужду и ПАСТИ баранов.
За юрту не знаю, но ДОГНАТЬ и ПЕРЕГНАТЬ навряд ли, судите сами: в 1990 году поголовье овец было около 35 млн. голов, в 2024 году около 14 млн.голов - скачёк вниз почти на 21 млн. голов.
При этом количество поголовья в мире у ведущих стран: КНР- более 160 млн.; Автралия- более 72 млн.; Индия - более 62 млн.;
Нам не светит ДИП -300.
maxsaf:
вот в овцеводстве есть реальный шанс стать первыми.
вот в овцеводстве есть реальный шанс стать первыми.
Думаете ??
Был тут Юджин, который ВСЕГДА с спорах почему то ВСЕГДА отправлял местное население ЗА юрту справлять нужду и ПАСТИ баранов.
За юрту не знаю, но ДОГНАТЬ и ПЕРЕГНАТЬ навряд ли, судите сами: в 1990 году поголовье овец было около 35 млн. голов, в 2024 году около 14 млн.голов - скачёк вниз почти на 21 млн. голов.
При этом количество поголовья в мире у ведущих стран: КНР- более 160 млн.; Автралия- более 72 млн.; Индия - более 62 млн.;
Нам не светит ДИП -300.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43397
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 12:24
Цитата:
И у СССР всегда была проблема с обработкой шкур, было что то, но не на уровне.
Разводить столько баранов ради просто мяса не выгодно наверно, вот ради шерсти и кожи.
Но делать как они, уже никогда и не сможем по видимому, даже накупи ты это оборудование на миллионы..
ACROS:
1990 году поголовье овец было около 35 млн. голов, в 2
1990 году поголовье овец было около 35 млн. голов, в 2
И у СССР всегда была проблема с обработкой шкур, было что то, но не на уровне.
Разводить столько баранов ради просто мяса не выгодно наверно, вот ради шерсти и кожи.
Но делать как они, уже никогда и не сможем по видимому, даже накупи ты это оборудование на миллионы..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7517
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 13:25
Цитата:
Разве??
Почти в каждом областном центре был кожевенный завод по обработке шкур- вонь вокруг его была невыносима.
И дублёнки и полушубки были дефицитными- мне кажеться рынок сбыта шкур был.
У нас шкуры после согыма никогда не залёживались, да и совхозные шкуры всегда отправлялись.
111:
И у СССР всегда была проблема с обработкой шкур,
И у СССР всегда была проблема с обработкой шкур,
Разве??
Почти в каждом областном центре был кожевенный завод по обработке шкур- вонь вокруг его была невыносима.
И дублёнки и полушубки были дефицитными- мне кажеться рынок сбыта шкур был.
У нас шкуры после согыма никогда не залёживались, да и совхозные шкуры всегда отправлялись.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43397
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 13:36
Цитата:
Но не то было.
Шкуры всегда как бы в цене, но обработка из ужасная была.
Может где то единичные случаи и были, но сравнить качество дубленки допустим итальянской и советской, это как два разных мира было.
Это и сейчас так.
ACROS:
У нас шкуры после согыма никогда не залёживались, да и совхозные шкуры всегда отправлялись.
У нас шкуры после согыма никогда не залёживались, да и совхозные шкуры всегда отправлялись.
Но не то было.
Шкуры всегда как бы в цене, но обработка из ужасная была.
Может где то единичные случаи и были, но сравнить качество дубленки допустим итальянской и советской, это как два разных мира было.
Это и сейчас так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11574
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 14:34
Цитата:
----Не спорьте со специалистом во всех сферах жизни
ACROS:
Разве??
Разве??
----Не спорьте со специалистом во всех сферах жизни
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 19:52
Цитата:
Надо было за юрту отправлять Искусственный интеллект добывать, чтобы смешнее было? Ну правда, в чем больше шансов преуспеть, в ИИ, где Трамп недавно пол-триллиона анонсировал инвестиций, где NVIDIA три триллиона стоит, или все таки в овцеводстве?
Цитата:
И ниче, не стесняются овцеводством заниматься, в десятку стран мира входят по качеству жизни, а у вас прям травма психологическая, когда слышите "баранов пасти". Айтишники все потомственные в трёх поколениях?
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 21:03]
ACROS:
Был тут Юджин, который ВСЕГДА с спорах почему то ВСЕГДА отправлял местное население ЗА юрту справлять нужду и ПАСТИ баранов.
Был тут Юджин, который ВСЕГДА с спорах почему то ВСЕГДА отправлял местное население ЗА юрту справлять нужду и ПАСТИ баранов.
Надо было за юрту отправлять Искусственный интеллект добывать, чтобы смешнее было? Ну правда, в чем больше шансов преуспеть, в ИИ, где Трамп недавно пол-триллиона анонсировал инвестиций, где NVIDIA три триллиона стоит, или все таки в овцеводстве?
Цитата:
ACROS: Автралия- более 72 млн
И ниче, не стесняются овцеводством заниматься, в десятку стран мира входят по качеству жизни, а у вас прям травма психологическая, когда слышите "баранов пасти". Айтишники все потомственные в трёх поколениях?
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 21:03]
Николай ВОРОНИН: А как по-другому?
Отправлено: 08.02.25 - 20:09
Цитата:
Недавно обсуждали открытые окна зимой настежь круглосуточно, как один товарищ тут улицу отапливает, под вентилятором зимой прохлаждается. Даже главред за него вступился, на полном серьёзе заявляет, что ничего нельзя с этим поделать. В пещерах вход закрывать умели, в юртах шанырак кошмой закрывать умели, а щас древнее знание оказалось утрачено.
Отапливаем улицу, ниче не можем с этим поделать
Ну какое ИИ, правда?
Тут хоть бы с терморегуляторами разобраться
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 21:14]
ACROS:
отправлял местное население ЗА юрту
отправлял местное население ЗА юрту
Недавно обсуждали открытые окна зимой настежь круглосуточно, как один товарищ тут улицу отапливает, под вентилятором зимой прохлаждается. Даже главред за него вступился, на полном серьёзе заявляет, что ничего нельзя с этим поделать. В пещерах вход закрывать умели, в юртах шанырак кошмой закрывать умели, а щас древнее знание оказалось утрачено.
Отапливаем улицу, ниче не можем с этим поделать
Ну какое ИИ, правда?
Тут хоть бы с терморегуляторами разобраться
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2025 - 21:14]
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