Re: Год прошел, как сон пустой? - Проблема с участием в...

Отправлено: - 18:03

Если этот фин.институт, в данном случае КазАгроФинанс (КАФ) в течении года не рассмотрел данную ситуацию,( а, это длиться НЕ ОДИН год) то зуб даю, что не рассмотрит НИКОГДА: - финансовые институты ( Банки, КАФ, АКК) - это как правило КОНСЕРВАТИВНЫЕ организации в части ВОЗВРАТНОСТИ выданных займов и они НИКОГДА не будут играть в пользу сельхозников, и они СТО раз обложат тебя обязательствами и гарантиями прежде чем выдать вам кредит.



И они ЧИХАТЬ хотели и на министра и на акима.