Re: Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание

Отправлено: - 17:13

Моих дебоширов (в бытность мною барменом) охрана практически всегда забирала ссобой,при этом дебошир изрядно нюхал перцовый баллон и получал несколько раз битой по горбу. После глумления над ним охранниками практически всех хулиганов отпускали домой. Последние,На второй день трезвые приходили на извиняйте и бесконца благодирили что не сдали куда следовало,иначе не избегут штраф и прочих неприятностей