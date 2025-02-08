Re: Как чувствуешь себя, рыбий народ? - Сказываются ли на клеве...

Отправлено: - 17:20

Однако в оттепель, когда температура воздуха поднимается

В это время следует в частном доме кран с питьевой водой держать в капающем режиме иначе холод уходит в землю и может прихватить под землей подачу воды из колодца в дом. Наднях в баню вода замерзла,тоже под землей правда неглубоко зарыто