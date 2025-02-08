НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как чувствуешь себя, рыбий народ? - Сказываются ли на клеве погодные условия и, в частности, зимняя оттепель? Проверяем
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51102
Как чувствуешь себя, рыбий народ? - Сказываются ли на клеве погодные условия и, в частности, зимняя оттепель? Проверяем
Отправлено: 08.02.25 - 17:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние годы наша зимушка-зима начала шалить: и морозами не радует, и метелями… Очень некомфортно метеозависимым людям. А рыбьему народу каково?
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7406
Re: Как чувствуешь себя, рыбий народ? - Сказываются ли на клеве...
Отправлено: 08.02.25 - 17:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако в оттепель, когда температура воздуха поднимается
В это время следует в частном доме кран с питьевой водой держать в капающем режиме иначе холод уходит в землю и может прихватить под землей подачу воды из колодца в дом. Наднях в баню вода замерзла,тоже под землей правда неглубоко зарыто
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 143, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 143
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS