Отправлено: - 13:12





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55045 - Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества, - сообщили в ведомстве.Источник:

Цитата:Употреблял по назначению врача? Если да, то он больной человек и наказывать его не стоит. Да и помещать его в комнату временного задержания нельзя.Есть же для лечения таких вот людей специализированные заведения.