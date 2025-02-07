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[Исправлено: 111, 08.02.2025 - 13:44]

-6 февраля Жумангарин заявил в числе прочего следующее: «Не буду скрывать, на меня вышел с идеей провести такую же работу, которую сейчас проводит в администрации Трампа, господин Илон Маск.Там есть у него департамент оптимизации. Он предложил свои услуги, сказал, что у него есть идея. Я его пригласил, говорю: «приходи, давай поработаем вместе, создадим рабочую группу. Если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать». Но социальный бюджет сокращать очень сложно. Социальный бюджет – это все, кто здесь стоит, это многодетные матери, это дети, это старики, это пенсионеры. У нас социальное государство. Я сказал посмотреть другие виды бюджета. Мы не против сокращения, вообще абсолютно никакого. Если оно будет разумным и не коснется простого человека».Маск нашим втык дал, забегали..