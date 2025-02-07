Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге от председателя районного маслихата начали изучать в суде Костаная
Отправлено: 07.02.25 - 12:30
В суде подсудимые первым делом запретили журналистам публиковать свои изображения. А после адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представляющий интересы Дениса Мартина, заявил несколько ходатайств. В основном это просьба приобщить к делу множество положительных характеристик. Читать новость
Цитата:/подсудимые первым делом запретили журналистам публиковать свои изображения//
Как позировать возле флага с депутатским удостоверением и значком - так это можно фотографировать, а как во время суда - так ЗАПРЕТ.
И зачем их сажать: - кормить, поить, мед.обслуживание и прочие ЗАТРАТЫ причём за БЮДЖЕТНЫЕ деньги которых и так НЕ ХВАТАЕТ- и в это же когда Токаев призывает воздержаться от ЛИШНИХ трат. Надо быть ПРАГМАТИЧНЫМ: - зачем сажать и нести ТРАТЫ на их содержание- лучше дать УСЛОВНЫЙ срок, выгнать с депутатов и назначить штраф (они же любят ШТРАФОВАТЬ) в 100-кратному размеру взятки- это и НАКАЗАЛИ и ДОХОД в казну 200 000 000 тенге.
Штраф, большой штраф, обеим, а эти филькины грамоты, награды и прочие характэристыки пусть оставят детям, внукам, ну ещё можно на стене в актовом зале села ает повесить, пусть любуются и помнят, помнят что были такие хлопцы
......при триклятых коммуняках с такой характеристикой ему партбилет выдали бы на блюдечке с золотой коёмочкой,а теперече отпустить и попросить извинение,да выдать коммандироврчные и отправить в Америку на молитвенный завтрак к Трампу от нашей области будет представитель в знак многополярности нашей.....
Сейчас посетителей на этом форуме: 118, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 118
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать