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«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51098
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 07.02.25 - 22:34
Этим рекомендациям советует следовать Архитектурно-строительное бюро, год назад созданное при управлении строительства областного акимата. Впредь заказчикам придется согласовывать с ним эскизы будущих объектов, чтобы не выпадать из режима экономии.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7021
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 07.02.25 - 22:34
А создание такого бюро с зарплатой это не элемент роскоши?
Мне вот вспоминается Кмициц из романа Сенкевича, который приказал литовским боярам самим повеситься, так они подгоняли друг друга, боясь что он рассердится!
Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов! Браво, шедевр чиновничьего искусства!!!
Мне вот вспоминается Кмициц из романа Сенкевича, который приказал литовским боярам самим повеситься, так они подгоняли друг друга, боясь что он рассердится!
Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов! Браво, шедевр чиновничьего искусства!!!
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 07.02.25 - 22:38
Вспоминая о "высоком" качестве современных новостроек, можно делать вывод, что теперь строения будут выдерживать от силы год эксплуатации. Потом - ежегодные ремонты...
Кому-то выгодно...
Потом, "неожиданно", придётся выделять миллиарды на капитальные ремонты, реконструкции и новое строительство. По образу затрат на восстановление теплосетей и ТЭЦ в прошедшие годы...
Кому-то выгодно...
Потом, "неожиданно", придётся выделять миллиарды на капитальные ремонты, реконструкции и новое строительство. По образу затрат на восстановление теплосетей и ТЭЦ в прошедшие годы...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26604
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 08.02.25 - 00:48
Цитата:
Аналог DOGE Маска. Покруче финпола будет
saba:
Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов!
Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов!
Аналог DOGE Маска. Покруче финпола будет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16050
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 08.02.25 - 07:41
В целях экономии предлагаю поменьше цемента и по больше песка добавлять в раствор. Фасад домов вместо керамической плитки, обшивать современным китайским пластиком.
Это в Европах и ссср строят на века а мы столько не собираемся жить, нам хватит на год, два а там дальше хоть трава не расти.
Это в Европах и ссср строят на века а мы столько не собираемся жить, нам хватит на год, два а там дальше хоть трава не расти.
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 08.02.25 - 09:33
Цитата//Во исполнение поручения главы государства о необходимости экономить средства при реализации бюджетных проектов//
Цитата:
У нашей власти есть ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ или что то в этом роде или ОНА работает в режиме "..иванов, не помнящих родства..": - насколько я ЗНАЮ, ещё при Елбасы было указано что СОЦ.ОБЪЕКТЫ ( школы, больницы, соц.учреждения и пр.) надо строить без элементов РОСКОШИ с целью уменьшения бюджетных затрат как при строительстве так и при дальнейшей эксплуатации.
Или чиновники нынешней власти не читает и не изучают приказы и постановления предыдущего режима ?
Считают- ЗАПАДЛО это.
Цитата:
saba:
Президент сказал уменьшить расходы
Президент сказал уменьшить расходы
У нашей власти есть ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ или что то в этом роде или ОНА работает в режиме "..иванов, не помнящих родства..": - насколько я ЗНАЮ, ещё при Елбасы было указано что СОЦ.ОБЪЕКТЫ ( школы, больницы, соц.учреждения и пр.) надо строить без элементов РОСКОШИ с целью уменьшения бюджетных затрат как при строительстве так и при дальнейшей эксплуатации.
Или чиновники нынешней власти не читает и не изучают приказы и постановления предыдущего режима ?
Считают- ЗАПАДЛО это.
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 08.02.25 - 09:43
Цитата:
Оне даже "Иронию судьбы..." не смотрели. Особенно первые его кадры...
ACROS:
не читает и не изучают приказы
не читает и не изучают приказы
Оне даже "Иронию судьбы..." не смотрели. Особенно первые его кадры...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43393
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 08.02.25 - 12:31
-6 февраля Жумангарин заявил в числе прочего следующее: «Не буду скрывать, на меня вышел с идеей провести такую же работу, которую сейчас проводит в администрации Трампа, господин Илон Маск.
Там есть у него департамент оптимизации. Он предложил свои услуги, сказал, что у него есть идея. Я его пригласил, говорю: «приходи, давай поработаем вместе, создадим рабочую группу. Если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать». Но социальный бюджет сокращать очень сложно. Социальный бюджет – это все, кто здесь стоит, это многодетные матери, это дети, это старики, это пенсионеры. У нас социальное государство. Я сказал посмотреть другие виды бюджета. Мы не против сокращения, вообще абсолютно никакого. Если оно будет разумным и не коснется простого человека».
Маск нашим втык дал, забегали..
[Исправлено: 111, 08.02.2025 - 13:44]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43393
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 08.02.25 - 12:49
Это даже не Трамп указал, а какой то там айтишник или как там его, и вот наши государственные махонькие превосходительства, пытаются чем то затянуть наши толстые шеи, чтоб меньше жрали и больше работали..
Это как птицам Бакланам перевязывают шею для ловли рыб, пить можно, дышать можно, а вот что то сожрать нельзя..
Так и народ, вместо Бакланов..
Это как птицам Бакланам перевязывают шею для ловли рыб, пить можно, дышать можно, а вот что то сожрать нельзя..
Так и народ, вместо Бакланов..
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 08.02.25 - 13:17
Цитата:
Как легко вешать ЛАПАШУ на уши доверчивому КАРАПАИМ-народу: - оказывается можно вот так вот- ЛЕГКО выйти на связь с ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, по совместительству и министром нац. экономикой ПРОСТОМУ буквально с УЛИЦЫ айтишнику, тогда как КРУПНЫЕ бизнесмены не могут ГОДАМИ попасть в высокие кабинеты для реализациии той или иной своей бизнес-идеи.
Да что тут говорить о ВЫСОКИХ кабинетах: - ПРОСТОМУ айтишнику НЕВОЗМОЖНО попасть на приём к рядовому акиму района, да и если честно: - НА ФИГ это нужно айтишнику.
Сказки Венского леса.
111:
на меня вышел с идеей провести такую же работу
на меня вышел с идеей провести такую же работу
Как легко вешать ЛАПАШУ на уши доверчивому КАРАПАИМ-народу: - оказывается можно вот так вот- ЛЕГКО выйти на связь с ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, по совместительству и министром нац. экономикой ПРОСТОМУ буквально с УЛИЦЫ айтишнику, тогда как КРУПНЫЕ бизнесмены не могут ГОДАМИ попасть в высокие кабинеты для реализациии той или иной своей бизнес-идеи.
Да что тут говорить о ВЫСОКИХ кабинетах: - ПРОСТОМУ айтишнику НЕВОЗМОЖНО попасть на приём к рядовому акиму района, да и если честно: - НА ФИГ это нужно айтишнику.
Сказки Венского леса.
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 08.02.25 - 13:35
Цитата:
"...Если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать»...."- а, без айтишника нельзя самим УВИДЕТЬ:- например, - Астанинский международный форум на 4,5 ярдов ( в принципе что там в этом форуме -: - посидели, выпили, закусили, подарки, ну и конечно- чуть-чуть РАЗВОРОВАЛИ) ; вывоз старых диванов в Костанае у ЛЕНИВЫХ горожан, за НАС счёт на свалку ТБО аж на 500 лямов; новое здание МВД на 75 ярдов и так далее - и ВСЁ это на фоне требовании Токаева - ЭКОНОМИТЬ и устранить НЕНУЖНЫЕ траты.
Интересно: - его чиновники его СЛУШАЮТ ?
111:
"...Если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать»...."- а, без айтишника нельзя самим УВИДЕТЬ:- например, - Астанинский международный форум на 4,5 ярдов ( в принципе что там в этом форуме -: - посидели, выпили, закусили, подарки, ну и конечно- чуть-чуть РАЗВОРОВАЛИ) ; вывоз старых диванов в Костанае у ЛЕНИВЫХ горожан, за НАС счёт на свалку ТБО аж на 500 лямов; новое здание МВД на 75 ярдов и так далее - и ВСЁ это на фоне требовании Токаева - ЭКОНОМИТЬ и устранить НЕНУЖНЫЕ траты.
Интересно: - его чиновники его СЛУШАЮТ ?
-
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