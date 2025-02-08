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≡ "Не оставили без внимания такой "перформанс" - В Костанае полицией задержан голый мужчина, бегавший по улицам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51098
"Не оставили без внимания такой "перформанс" - В Костанае полицией задержан голый мужчина, бегавший по улицам
Отправлено: 08.02.25 - 13:12
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- Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества, - сообщили в ведомстве. - После задержания в отношении парня полицейские возбудили административное производство по статье «мелкое хулиганство» и поместили его в комнату временного задержания.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2196
Re: "Не оставили без внимания такой "перформанс"...
Отправлено: 08.02.25 - 13:12
#1
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Цитата:
- Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества, - сообщили в ведомстве.

Источник:

Употреблял по назначению врача? Если да, то он больной человек и наказывать его не стоит. Да и помещать его в комнату временного задержания нельзя.Есть же для лечения таких вот людей специализированные заведения.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
99
Re: "Не оставили без внимания такой "перформанс"...
Отправлено: 08.02.25 - 14:04
#2
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Седативные - это успокоительные же вообще-то.
Ничего там на освидетельствовании не перепутали?
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